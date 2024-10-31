陸倡兩岸融合 陸委會：福州平潭非台商投資首選

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（中央社記者李雅雯台北31日電）中國大陸倡議福建作為兩岸融合發展示範區，擬分別在福州、平潭推動產業合作園區、共同市場先行區域。陸委會表示，數據資料顯示，福州、平潭不是台商投資首選。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮昨在例行記者會上表示，持續推進福建、台灣經濟融合發展，福建、台灣經貿穩步成長，兩岸融合發展示範區是兩岸經貿合作緊密區域之一。

朱鳳蓮提到，將研究推出促進福建、台灣融合放寬市場准入特別措施，進一步優化福建涉台營商環境，推動廈門綜合改革試點、設立福州馬祖產業合作園區、建設平潭兩岸共同市場先行區域，深化福建、台灣優勢產業合作。

大陸委員會（陸委會）透過書面回應，「建設兩岸融合發展示範區」政策措施，這是中共20大以來對於台灣單邊的、一貫的「融合促統」軟硬兩手操作手法。

陸委會引用經濟部統計資料指出，福州、平潭非台商投資首選，今年至9月台商對福建投資僅占整體0.03%；台商赴陸投資也有急速下降趨勢，從2018年美金84.9億元（約新台幣2691億元）降至2023年美金30.4億元。

陸委會強調，相關調查結果顯示，台商對大陸「惠台」或補貼政策多表無感、無助益。

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陸委會提到，中國大陸近年來經濟衰退、消費不振、企業經營環境惡化，中共拋出所謂「惠台」，試圖以「同等待遇、經濟利益」為掩飾，拉攏台商、資金、技術與人才赴陸，藉此提振其內部經濟，這是一廂情願、不切實際的做法。

陸委會指出，政府主動關注台商在陸投資經營相關情形，另也提醒台商審慎評估在陸經營的政治經濟風險，避免落入中共政治操作統戰作為。政府將持續協助台商回台或轉往其他國家投資，以利企業長期發展。（編輯：陳鎧妤）1131031