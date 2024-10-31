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羅文嘉：兩岸交往原則是和平 歧異需要「談」

2024/10/31 09:52
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（中央社記者李雅雯台北31日電）海基會秘書長羅文嘉表示，兩岸在「2024全球自由報告」評比得分差10倍，這是兩岸真實差異；兩岸交往最高原則是和平，雙方歧異需要用「談」來解決、非用戰爭。

海峽交流基金會（海基會）透過新聞稿表示，羅文嘉30日接受節目專訪，他於專訪中作出上述表示。

羅文嘉表示，自由之家（Freedom House）2024全球自由報告評比顯示，台灣得分94、中國大陸得分9分，這正是兩岸真實差異現況，雙方應該務實地面對，尋求符合現實狀況、具有未來趨勢的真正共識。

羅文嘉強調，兩岸交往最高原則是和平，兩岸歧異要用「談」來解決，非用戰爭，和平對話是解決兩岸歧異的最高優先原則，「戰爭沒有人是贏家，贏一時也未必贏永久，以為解決了目前的問題，其實創造未來更長時間的問題」。

關於未來如何與中國大陸交流，羅文嘉認為，除了「不要怕、不要急、也不要輕易相信」外，台灣更要做好準備，總統賴清德在國慶文告提出「4個不變」，根據陸委會民調結果，獲得主流民意支持，這是台灣的價值、台灣的利益。

羅文嘉表示，民眾長期將「國家」與「民族」、「政治」與「文化」等概念混淆一起，有人覺得自己是台灣人、也是中國人；若以「中華民國國民」和「中華人民共和國國民」的區別來看，就不會有混淆的問題。

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他提到，「中國人」一詞定義的模糊造成了誤解，所謂Chinese其實是指「華人」，新加坡等很多國家也有華人，不過他們不會說自己是來自中華人民共和國的中國人。

羅文嘉強調，台灣是移民社會，人民組成包括來自不同年代從中國大陸來的漢人，也就是華人，以國民身分來說，現在就是台灣人。台灣有許多新住民加入，可能是越南裔或印尼裔，現在當然也是台灣人；過去的身分來源與現在的國家認同應該區隔清楚。（編輯：廖文綺）1131031

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