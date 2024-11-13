馬辦邀陸學生來台 羅文嘉：3個標準檢視真交流

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（中央社記者李雅雯台北13日電）馬英九基金會規劃邀請對岸大學生來台交流。海基會秘書長羅文嘉表示，歡迎兩岸健康有序、對等尊嚴交流，究竟是不是一場「真正的交流」，可由3個標準加以檢視。

羅文嘉於今天播出的網路節目「齊有此理」專訪中做出上述表示。

羅文嘉表示，總統賴清德於國慶文告強調，兩岸健康有序、對等尊嚴的交流是不變的承諾，在這樣的架構下，馬英九基金會邀請對岸大學生來台交流究竟是不是一場真正的交流，可由幾個標準加以檢視。

他提到，第1個可看看兩岸年輕人交流些什麼，應該交流對岸沒有、台灣有的，這才有交流的價值，例如台灣民主轉型經驗，看看台灣怎麼走過專制威權，轉變成為亞洲第一名民主國家，這個經驗值得交流。

他指出，台灣做為多元包容社會，內容包括婚姻平權、重視人權，所以第2個應該看看這場交流有沒有展現台灣多元文化價值；第3個檢視方式為，看看這場交流有沒有擴及年輕人的創意交流。

羅文嘉強調，可以從這3個檢視方式看看這場交流，如果來到台灣沒有做這些交流，「不僅會讓人懷疑，那你在做什麼呢」。羅文嘉坦言，還有第4個檢視方式，不過較涉及政治取向，不多談這部分。

海基會有意願贈送一對取名「和和」、「平平」梅花鹿給對岸，未獲得對岸正面回應。羅文嘉說，這是表達台灣的善意；兩岸必須透過和平對話化解爭議，願意不斷地釋出各種善意，「即使我們知道這種善意，有時候會讓我們覺得很疲累」。

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關於陸配李貞秀可能遞補民眾黨不分區立委爭議，羅文嘉指出，陸籍配偶依據程序取得台灣身分證後就是「我們的一份子、也是我們的家人」；依據目前法律，若欲擔任公職或立委，則是不能有雙重國籍，不管是哪一個國家。

羅文嘉說明，中華人民共和國當然也是包含在其中；試想一下，如果國防委員會立委是中華人民共和國國民，卻又擔任中華民國立委，這兩個國家確實存在緊張關係，「這會不會很奇怪」；陸配要擔任中華民國官員或立委，必須按照現有法律，不能擁有雙重國籍（編輯：周慧盈）1131113