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陸配遞補立委爭議 陸委會：國籍法為硬性規定

2024/11/14 18:22（11/14 18:53 更新）
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陸委會14日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社記者李雅雯攝 113年11月14日
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（中央社記者李雅雯台北14日電）民眾黨不分區立委名單第15名李貞秀有可能遞補成為陸配立委。陸委會今天重申，擔任公職必須放棄其他國家國籍，國籍法為硬性規定、必須遵循，「不然你就不要任公職」。

大陸委員會（陸委會）14日下午召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上做出上述表示。

媒體提問，依據中國大陸政府官網公告申請辦理退出國籍規定，放棄國籍必須符合「外國人的近親屬」、「定居在外國的」、「有其他正當理由的」其中1個申請條件，在中國大陸「一中原則」下，陸配放棄國籍將有實務操作性困難。

梁文傑回應，國籍法是硬性規定，若要擔任公職，當事人就不能有雙重國籍，至於這個國籍，不管這個國家在中華民國的外交上面有沒有承認，或是國際社會有沒有承認這個國家，那都不重要。

他舉例，科索沃（Kosovo）不是聯合國成員，如果有人擁有科索沃國籍也有中華民國國籍，依據國籍法規定，其欲擔任中華民國公職就得放棄科索沃國籍，這無關於其僅僅是一個政權或是一個地區。

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梁文傑強調，是否承認一個國家，這是牽涉外交領域的政治問題；究竟有沒有一個國家的國籍，這是一個實質性的問題，彼此間沒有什麼矛盾的地方。

「對岸的國籍法規怎麼規定，我想不是（中華民國）國籍法要處理的問題」，梁文傑說，全世界有這麼多國家，每一個國家放棄國籍規定不一樣；中華民國的國籍法硬性規定是這樣子，放棄其他國籍與國籍法只能二選一，「不然你就不要任公職」。（編輯：楊昇儒）1131114

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