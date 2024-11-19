發改委喊話：中國2025經濟仍有利 努力讓民企有感

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（中央社記者邱國強北京19日電）中國國家發改委政研室副主任李超今天喊話，指明年中國經濟發展的有利條件和支撐因素依然較多，官方有充足豐富的政策空間及不斷完善的政策工具。發改委並將努力讓民營企業「有感有得」，不斷促進民營經濟發展壯大。

中國國家發改委今天舉行記者會。綜合中國媒體報導，李超說，從發展動力看，中共20屆三中全會部署的300多項重大改革舉措正在加快落地，進一步全面深化改革開放，將持續激發「全社會內生動力」和創新活力。

李超表示，創新驅動發展戰略正在深入實施，實體經濟與數位經濟、先進製造業與現代服務業正在融合發展，培育「新質生產力」將形成更多新的增長點，持續推動新舊動能加快轉換。

他指出，從市場空間看，中國超大規模市場優勢明顯，還有「巨大的市場需求有待釋放」。以「新型城鎮化建設」為例，中國的整體城鎮化率還有很大提升空間，據測算，城鎮化率每提高1個百分點，可以帶動人民幣兆元規模的新增投資需求和2000多億（人民幣，約新台幣8900多億）的消費需求。

李超提到，中國節能減碳改造等領域也存在巨大的有效投資需求。數位、綠色等新型消費業態，以及養老、托育等「一老一小」服務消費需求仍然旺盛，產業鏈堵點卡點有望進一步打通。這些都將不斷「催生新供給、創造新需求」。

他說，從政策支撐看，明年是「十四五」規劃結束年，一系列重大戰略任務、改革舉措、工程項目正「全面落地見效」；同時，政府有「充足的政策空間」和「豐富的政策儲備」，精準調控、逆週期調節等工具不斷完善，宏觀政策取向一致性不斷提高，宏觀政策「系統集成、精準發力」，將有力支撐經濟平穩健康發展。

李超說，展望2025年，中國經濟發展的有利條件和支撐因素依然較多。總的來看，中國經濟「回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變」，發改委對此充滿信心。

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李超並針對民營經濟表示，發改委在持續跟蹤民營經濟發展中的挑戰和問題，願認真聽取民營企業心聲，將繼續會同有關方面採取更多務實舉措，更大力度支持民營企業參與國家重大項目建設，完善民營企業融資支持政策制度，積極營造關心「支持民營經濟發展的社會氛圍」。

他指出，發改委將繼續充分發揮多層次與民營企業常態化溝通交流機制作用，幫助解決發展中的問題，努力讓民營企業「有感有得」，不斷促進民營經濟發展壯大。（編輯：廖文綺）1131119