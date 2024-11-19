本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
香港泛民派涉顛覆政權案 戴耀廷重判10年、黃之鋒4年8個月
首頁 / 兩岸

發改委喊話：中國2025經濟仍有利 努力讓民企有感

2024/11/19 12:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京19日電）中國國家發改委政研室副主任李超今天喊話，指明年中國經濟發展的有利條件和支撐因素依然較多，官方有充足豐富的政策空間及不斷完善的政策工具。發改委並將努力讓民營企業「有感有得」，不斷促進民營經濟發展壯大。

中國國家發改委今天舉行記者會。綜合中國媒體報導，李超說，從發展動力看，中共20屆三中全會部署的300多項重大改革舉措正在加快落地，進一步全面深化改革開放，將持續激發「全社會內生動力」和創新活力。

李超表示，創新驅動發展戰略正在深入實施，實體經濟與數位經濟、先進製造業與現代服務業正在融合發展，培育「新質生產力」將形成更多新的增長點，持續推動新舊動能加快轉換。

他指出，從市場空間看，中國超大規模市場優勢明顯，還有「巨大的市場需求有待釋放」。以「新型城鎮化建設」為例，中國的整體城鎮化率還有很大提升空間，據測算，城鎮化率每提高1個百分點，可以帶動人民幣兆元規模的新增投資需求和2000多億（人民幣，約新台幣8900多億）的消費需求。

李超提到，中國節能減碳改造等領域也存在巨大的有效投資需求。數位、綠色等新型消費業態，以及養老、托育等「一老一小」服務消費需求仍然旺盛，產業鏈堵點卡點有望進一步打通。這些都將不斷「催生新供給、創造新需求」。

他說，從政策支撐看，明年是「十四五」規劃結束年，一系列重大戰略任務、改革舉措、工程項目正「全面落地見效」；同時，政府有「充足的政策空間」和「豐富的政策儲備」，精準調控、逆週期調節等工具不斷完善，宏觀政策取向一致性不斷提高，宏觀政策「系統集成、精準發力」，將有力支撐經濟平穩健康發展。

李超說，展望2025年，中國經濟發展的有利條件和支撐因素依然較多。總的來看，中國經濟「回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變」，發改委對此充滿信心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李超並針對民營經濟表示，發改委在持續跟蹤民營經濟發展中的挑戰和問題，願認真聽取民營企業心聲，將繼續會同有關方面採取更多務實舉措，更大力度支持民營企業參與國家重大項目建設，完善民營企業融資支持政策制度，積極營造關心「支持民營經濟發展的社會氛圍」。

他指出，發改委將繼續充分發揮多層次與民營企業常態化溝通交流機制作用，幫助解決發展中的問題，努力讓民營企業「有感有得」，不斷促進民營經濟發展壯大。（編輯：廖文綺）1131119

#中國
#中共
#李超
李超
中國化債新政 券商稱有助延續股市熱度消除債市風險
20屆三中全會
中國證監會監管動作頻頻 對11家券商開出19張罰單力圖恢復民企信心 中國公布民營經濟促進法草案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：