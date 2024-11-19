外企難敵市場激烈內卷 嬌生中國擬裁員20%

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（中央社記者邱國強北京19日電）外資企業在中國持續裁員。綜合網路消息及中國財經媒體報導，醫療大廠嬌生的中國公司上週起裁員20%，且涉及多個部門，其中外科部門裁員較多，依年資不同可獲得N（年資折抵月數）+1個月至N+3個月薪資的補償。

根據報導，中國醫療業界人士表示，嬌生（Johnson & Johnson）的裁員與中國市場激烈「內卷」、官方對醫療器材採取的帶量採購（集中採購）政策影響利潤，以及集團部重新評估中國業務以適應新環境的變化等因素有關。

一名已在嬌生中國公司工作8年、日前被通知裁員的員工表示，嬌生中國這次裁員涉及多個部門，其中外科部門裁員較多。至於補償條件，3年以下員工可獲N+1補償，3至6年員工可獲N+2補償，6年以上員工獲N+3補償，她獲得的是N+3補償。

報導指出，面對多家中國媒體查證此事，嬌生中國公司到發稿為止並未回應。

根據報導，在嬌生之前，葛蘭素史克（GSK）、美敦力（Medtronic）等國際醫療大廠都已在中國進行裁員。而在中國市場激烈的競爭，以及官方的帶量採購影響利潤的背景下，嬌生等國際大廠也在中國不斷加深本土化。

其中，嬌生目前在江蘇蘇州設有工廠，涉及外科和骨科等多個醫療產品。

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在裁員之前，報導指出，嬌生中國2名高階主管曾透過其官網表達對中國市場的期許。其中，嬌生創新製藥中國區總裁Cherry Huang表示，期待繼續攜手業界各方，服務更多中國百姓的健康需求，為中國的醫療健康事業添磚加瓦。

嬌生醫療科技中國區總裁周敏濤則表示，將推動眾多創新展品更快在中國落地，並將源自中國、本土生產的「中國智造」創新產品推向全球市場。（編輯：廖文綺）1131119