中國2025經濟成長率目標 政府經濟顧問擬建議「保5」

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（中央社記者吳柏緯上海21日電）中共中央經濟工作會議預計於12月舉行，外媒報導指出，官方的經濟顧問、學者將在會議上提出2025年經濟成長率「保5」的建議，同時呼籲推動更強而有力的財政刺激措施，應對美國關稅政策對出口造成的影響。

中共中央經濟工作會議預計在12月舉行，據路透社報導，6名將會參加會議的顧問接受採訪時，分別對明年的經濟成長率數字提出了自己的看法。有4人認為2025年的目標應該訂在5%，有1人建議訂在4.5%到5%之間，還有1人建議訂在4%以上。

另據一份民調顯示，預測中國明年的經濟成長將率為4.5%，同時也指出關稅的壓力可能對經濟成長造成高達1個百分點的影響。

官方經濟顧問雖然不能決議，但會提交建議，中國的政策制定者在做出最終決策時會考慮顧問的建議。一般而言，顧問所提的主流建議通常會被採納，但在正式宣布之前，任何計畫都可能有所變化。

中國年度經濟成長率受到全球關注，因為這是反映北京政策意圖的指標之一。

美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月即將上任，在此之前已經提出將對中國商品徵收超過60%關稅的說法。如果中國仍然保持著較高的成長目標，這表示已經做好了大筆支出的準備。

主張將目標設在5%的政府經濟學家余永定表示，很有可能透過進一步擴大內需，抵銷川普的關稅政策對中國出口造成的影響。

報導提到，面對未來的情況，經濟學家的看法各有不同，有些人敦促北京設定較低的成長目標，以減少對刺激政策的依賴，避免助長房地產泡沫和地方政府債務擴大；但支持高成長目標的人認為，這些目標對於維護中國的全球地位、國家安全和社會穩定相當重要。

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面對中國近期一連串的經濟刺激措施，上述的顧問認為，明年中國的財政赤字率可能飆升至3.5%到4%，且可能發行更多不包含在年度預算中的特別國債，為基礎設施和其他投資提供資金。

他們進一步分析，以消費者為主的政策可能包含為低收入民眾提供更強而有力的財政支持以及擴大補貼計畫的規模，促進家電、汽車和其他商品的消費，不太可能大規模發放現金。（編輯：周慧盈）1131121