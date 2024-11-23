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川普2.0 專家：解決西藏問題先談美國利益

2024/11/23 15:42（11/23 15:51 更新）
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達賴喇嘛西藏宗教基金會23日在政治大學公企中心舉辦「雪域論壇：2024尋找共同點西藏國際研討會II」，主題為「美國通過支持西藏法的影響暨西藏國際地位與政策的展望」。中興大學國際政治研究所陳牧民（左起）、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、印太戰略智庫執行長矢板明夫、台灣大學政治學系名譽教授明居正等專家學者與會。中央社記者李雅雯攝 113年11月23日
達賴喇嘛西藏宗教基金會23日在政治大學公企中心舉辦「雪域論壇：2024尋找共同點西藏國際研討會II」，主題為「美國通過支持西藏法的影響暨西藏國際地位與政策的展望」。中興大學國際政治研究所陳牧民（左起）、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、印太戰略智庫執行長矢板明夫、台灣大學政治學系名譽教授明居正等專家學者與會。中央社記者李雅雯攝 113年11月23日
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（中央社記者李雅雯台北23日電）川普即將重新入主白宮。專家學者今天於一場研討會上提到，川普看重美國利益、現實主義，西藏問題若欲獲得美國支持，必須拋出解決問題利益與美國利益綑綁一起的論述。

達賴喇嘛西藏宗教基金會23日在政治大學公企中心舉辦「雪域論壇：2024尋找共同點西藏國際研討會II」，主題為「美國通過支持西藏法的影響暨西藏國際地位與政策的展望」，多名專家學者與會。

藏人行政中央駐台灣代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參於會中表示，西藏從來不是中國的一部分，中共則是透過宣傳機器不斷地對外重複「西藏自治區」謊言，這種影響從官方擴散到民間。

格桑堅參指出，台灣民主化多年，不過在中國大一統教育背景下，對於西藏的理解仍被中共宣傳影響，所以需要持續地召開國際研討會等會議來論述西藏歷史地位、國際地位，包括藏人訴求解決西藏問題的「中間道路政策」。

印太戰略智庫執行長矢板明夫提到，不同於拜登（Joe Biden）政府，準美國總統川普（Donald Trump）講求美國利益、現實主義，在談西藏問題時，必須順應川普時代有些調整，也就是「怎麼把西藏問題的利益與美國利益綁在一起」。

矢板明夫指出，必須拋出一個清楚、完整的論述、訴求，讓美國理解到這個問題的重要性，尤其是關乎其利益；反觀台灣也是一樣的，台灣必須讓美國知道，台灣可以是「抗中」陣線中非常強又有力的援軍。

矢板明夫直言，「抗中保台」側重點可以是不一樣的，總統賴清德是「為了保台、所以抗中」；川普則是「為了抗中、所以保台」，在美國的抗中策略中，會先看看「台灣是不是對我有加分」。

關於如何「結合美國利益」，台灣大學政治學系名譽教授明居正認為，可以從人權、宗教、種族、文化等4面向切入。明居正指出，人權是個普世價值，中共卻是反其道而行，應該使國際社會關切中國人權問題。

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明居正提到，美國等西方社會在乎宗教自由、種族問題、文化多元，西藏所受到的來自中共的壓迫也正是關乎人權、宗教、種族、文化等問題，在談西藏問題時，應該著重這些面向對外論述、發出訴求。

明居正強調，暴政基礎來自暴力、謊言，如果力量尚不能與暴政對抗時，至少要做到戳破謊言，不斷地戳破謊言、宣傳真相、喚醒人們，人們會慢慢地站起來的；人民的力量才是最可貴的，人民的力量則是來自於人權、宗教、種族、文化等基本普世價值。（編輯：呂佳蓉）1131123

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