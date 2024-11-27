黎智英承認：向蓬佩奧建議制裁中港領袖

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（中央社台北27日電）壹傳媒集團創辦人黎智英今天在香港法庭上承認，2019年曾向時任美國國務卿蓬佩奧表示，美國可以制裁打壓香港示威者的中港領袖，但他否認串謀香港蘋果日報高層發布煽動刊物。

黎智英及3家蘋果日報相關公司被控串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，他今天繼續出庭受審。

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綜合香港電台與有線新聞報導，辯方展示蘋果日報一篇報導，指黎智英2019年7月與蓬佩奧（Mike Pompeo）見面後接受節目訪問，提及美國應該制裁中港領袖，讓他們知道後果。黎智英表示，如果報導有這麼說，就代表他有和蓬佩奧討論過，他相信報導準確。

辯方問黎智英有沒有串謀蘋果日報高層發布煽動刊物，意圖引發對中央和特區政府以及司法制度的仇恨、煽動暴力或煽動違法等，黎智英說，高層刊登什麼內容不用得到他的同意，他也沒有想過要刊登煽動文章，認為內容必須合法。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1131127