中國衛生棉之亂延燒 打擊消費者信心

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（中央社台北1日電）中國大陸過去近一個月的「衛生棉之亂」延燒，眾多品牌的衛生棉被發現長度虛報、衛生棉pH值標準寬鬆，甚至內容物可疑。女性消費者對這項日常用品的信任度跌到谷底，「醫用衛生棉」的諮詢量則暴增。

事件起因於11月上旬，一名自媒體部落客自購近10款不同品牌衛生棉，實測後發現沒有一款的實際長度與標示長度一致，且絕大多數明顯短於標示長度。衛生棉品牌被指集體「偷工減料」，知名廠商回覆時卻稱「屬於正常情況」、「如果接受不了可以不買」，引起網友不滿。

隨後，網友又發現，衛生棉pH值允許的範圍僅相當於紡織品標準中窗簾、外衣等非直接接觸皮膚產品的水準——儘管一些醫生認為pH值不會對陰道環境產生顯著影響，但消費者還是質疑這樣的標準是否過於寬鬆。

經濟觀察網11月30日的報導指出，在中國，這不是衛生棉第一次陷入品質爭議，先前消費者甚至在衛生棉中發現過針頭、蟲卵。這一次，部分消費者試圖通過自發測評發布「民間衛生巾（棉）品牌紅黑榜」，然而，幾乎沒有品牌可以入選「紅榜」，這更是放大了焦慮。

報導說，一時間，被認為適用標準更高的醫用衛生巾，其在電商平台的搜索量上漲3920%。

報導指出，衛生棉大廠牌的集體崩塌，讓女性消費者「後怕」與憤怒，因為這是每個月都要貼身使用7天的產品，卻這麼多陷阱。

和高價、高競爭、高關注度的3C產品相比，中國的衛生棉等日用品一直缺乏測評生態。圍繞3C產品的測評生態，會給廠商施加足夠的壓力，促使它們以更低的價格提供性能更優的產品。然而，報導也說，如果有一套嚴格的衛生棉強制性國家標準，衛生棉本就不需要占用第三方測評的資源，「當下全網測評衛生巾的現象，折射的是信任的潰敗，並不是一個正常市場的生態」。

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報導說，美國將衛生棉歸為醫療器械，實施嚴格的醫藥級別監管；日本則將其列為準醫藥品。在中國，新的一次性使用衛生用品的國家標準將於2025年7月實施。另外，專門針對衛生棉品類的國家標準計畫也正在起草之中。

這篇報導認為，整個衛生棉行業必須從根本上正視消費者的訴求，調轉經營方向。該行業品牌在代言人、概念營銷上的投入巨大，導致平均毛利率高達45%，而淨利潤率僅為10%，顯然將過多的資源投入營銷而忽視了品質。（編輯：張淑伶/周慧盈）1131201