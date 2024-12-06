港財政司憂地緣政治風險 強調守好金融安全

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（中央社記者張謙香港6日電）香港財政司司長陳茂近日先後兩次提到對地緣政治風險與金融問題的憂慮，且再次強調要守好香港金融安全。

陳茂波今天在「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2024」致辭表示，目前國際發展有幾個大趨勢，其中地緣政治仍然是重要的風險因素，可能出現的貿易摩擦會進一步干擾全球供應鏈穩定、產業鏈的布局，影響全球經濟增長的速度。

他說，如何有效駕馭風險、管控風險，成為了關鍵一環，而在「不確定」的世界大局及中國持續推進高質量發展之際，香港必須要守好金融安全、防範金融市場可能出現的波動和衝擊。

他強調，安全是發展的前提，沒有安全，增長和發展會淪爲空談。

與此同時，香港必須用好「一國兩制」的獨特優勢，用好國際化的優勢，「以及國家對香港的堅實支持」，繼續加強聯通內外，加速發展。

這已是香港財政司司長最近幾天之內第二度凸顯地緣政治與金融風險。

陳茂波2日在立法會會議上也說，即將重返白宮的美國總統當選人川普上任後，金融市場可能會面對較大波動，香港監管機構已實施跨市場的全方位監控，以辨識風險。

他表示，香港透過金融體系建立了強大緩衝，目前已有不同預案，一旦市場出現大波動，會有足夠能力抵禦。

他同時指出，受到地緣政治和資金流影響，香港市場近年在所難免遇到一定壓力，但他認為國際資金最後仍會著重投資回報率；資金難免短期進出，但只要做好基本工作，相信香港市場對國際資金仍有吸引力。（編輯:陳鎧妤）1131206