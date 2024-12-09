本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國軍主動披露共軍空域保留動態 學者：展現偵察嚇阻
首頁 / 兩岸

AI魔改影視作品成流行 中國廣電總局要求清查管理

2024/12/9 15:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）近期中國網路社群中出現大量利用AI工具「魔改」經典影視作品，創造出荒謬、有趣劇情的影片，獲得不少關注與流量。這類行為被指違背原著精神且涉嫌構成侵權行為，中國廣電總局要求各地主管部門須主動清查。

綜合證券時報、新京報，中國廣電總局網路視聽司7日發布關於AI魔改的「管理提示」，指出AI魔改的影片以假亂真，近期，魔改經典影視作品的現象層出不窮，如「甄嬛傳」成了槍戰片、「紅樓夢」變為武打戲等。

「魔改」是形容針對既有的作品進行大幅度修改的行為。

報導指，這些影片為博取流量，毫無邊界地褻瀆經典IP、衝擊傳統文化認知，違背原著精神且涉嫌構成侵權行為。中國廣電總局稱為營造清朗網路視聽空間，因此提出具體管理要求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據這份「管理提示」要求，各省相關局處要督促轄區內短影音平台排查、清理「AI魔改」影視劇的短影音，並於12月10日回報工作情況。此外，要嚴格落實生成式AI內容審核要求，舉一反三，對各自平台開發的大模型或AI特效功能等進行自查，對在平台上使用、傳播的各類相關技術產品嚴格准入和監看，對AI生成內容做出明顯提示。

報導提及，借助AI軟體改編影視作品，雖然可以帶來更加衝擊的感官刺激，但這種行為「不僅是過度娛樂的表現，同時也存在侵權的風險」。為了流量毫無邊界拓展內容，使用軟體進行「魔改」，只要使用原來影視作品中的人物形象、演員的肖像，就涉及侵犯演員的肖像權。「AI魔改」並不是創新體現，廣電總局發布的管理提示可謂是「恰當其時」。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1131209

#中國
#新京報
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：