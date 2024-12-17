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中國商人潛伏英國王子身旁任間諜 中：指控十分荒唐

2024/12/17 15:53
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（中央社記者邱國強北京17日電）針對中國商人楊騰波被證實為在英國安德魯王子身邊活動的間諜，中國外交部發言人林劍今天聲稱，所謂「中國間諜」的指控十分地荒唐。希望英方和中方「相向而行，多積累積極因素」，彰顯兩國合作「互利共贏」的本質。

中國外交部下午舉行例行記者會，林劍在回答外媒提問時，作上述表示。

林劍聲稱，所謂「中國間諜」的指控十分地荒唐。中英關係的發展既符合兩國的共同利益，也有利於促進世界經濟的成長，應對全球性挑戰。希望英方和中方「相向而行，多積累積極因素」，彰顯兩國合作互利共贏的本質。

英國媒體日前報導，現年50歲、法庭文件代號H6的中國商人，與安德魯王子（Prince Andrew）十分親近，是王子的商業顧問，並獲授權代表王子在中國物色投資夥伴。他甚至曾獲邀至王子的小型聚會參加慶生，並出席在白金漢宮和唐寧街首相官邸的活動。

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英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）發現，H6是為中共中央統戰部工作，而統戰部也從事情蒐活動。MI5並認為，H6代表中共在英國從事秘密活動。而此人2023年已遭英國以國家安全為由禁止入境，此人即向英國移民法院提出上訴，但日前遭到駁回。

今年12月16日，英國法院裁定解除這名代號H6的匿名權，其身分證實是先前外傳的商人楊騰波（Chris Yang）。（編輯：吳柏緯）1131217

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