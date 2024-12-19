劉捷成浙江代省長 成中國最年輕省級政府一把手

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（中央社台北19日電）中國浙江省第14屆人民代表大會常務委員會第14次會議18日決定，任命劉捷為副省長、代省長。在中共政治菁英選拔中，劉捷成為中國首位「70後」（1970年後出生）代省長，也是目前最年輕的省級政府一把手。

港媒香港01、明報等媒體報導，劉捷將在近期通過的人大會議程序出任浙江省長，進而成為中國首位「70後」省長。另外，劉捷也是繼國家金融監督管理總局局長李雲澤及共青團中央書記處第一書記阿東之後，第三名「70後」省部級官員。

18日下午，浙江省14屆人大常委會第14次會議經審議表決，決定接受王浩辭去浙江省人民政府省長職務，決定劉捷任浙江省人民政府副省長、代理浙江省人民政府省長職務。此前，王浩已任浙江省委書記，劉捷已任浙江省政府黨組書記。

劉捷昨天在會議上說，會堅決做到絕對忠誠，乾淨幹事，清清白白做人，並且會全心全意履職盡責，為推動浙江省經濟社會高質量發展奉獻全部智慧力量，也會切實做到「總書記有號令、黨中央有部署，浙江見行動見時效」。

劉捷1970年1月出生，現年54歲，江蘇丹陽人，是第20屆中央候補委員。

他從普通技術員做起，一步步升遷，從地方國企轉任政界，曾在湖南、江西、貴州、浙江等省工作，歷任江西省委常委、省委秘書長，貴州省委常委、省委秘書長、組織部部長，浙江省委常委、杭州市委書記等職。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1131219