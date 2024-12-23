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中國人大常委許達哲缺席會議 軍工系統出身

2024/12/23 10:46
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（中央社記者張謙香港23日電）據報導，中國全國人大常委、前湖南省委書記許達哲近日接連缺席人大會議；許達哲出身軍工系統，曾任中國航天科工集團公司總經理、董事長等職務。

根據星島日報今天的報導，中國14屆全國人大常委會第13次會議前天舉行第一次全體會議，昨天舉行第二次全體會議，但許達哲的位置都懸空。此外，人大常委會第12次會議11月初在北京召開時，許達哲也缺席。

報導指出，68歲的許達哲出身軍工系統，曾任中國航天科工集團公司總經理、董事長，工業和信息化部副部長兼國家國防科技工業局局長，2016年空降湖南擔任省長、省委書記。

今年10月，中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任雷凡培、工業和信息化部副部長兼國防科技工業局局長張克儉，雙雙缺席中央省部級大會，以及本月的中央經濟工作會議。

中國軍方及軍工系統高層近兩年不斷出事，不少人因貪腐而落馬，許達哲等人近日在會議中缺席，未知是否與已經落馬的相關高層同一命運。

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去年7月，共軍火箭軍傳出集體貪腐案，前火箭軍司令員李玉超被免職，還有多名火箭軍高層涉案，中國官方其後證實他們「涉嫌嚴重違紀違法」。

在火箭軍反腐風暴之後，中國核工系統也開始被整頓；2023年12月，中核集團中核環保有限公司前黨委書記、董事長吳秀江被查，今年1月17日，中核集團中核陜西鈾濃縮有限公司前黨委書記、董事長鍾宏亮涉嫌嚴重違紀違法，需接受調查。（編輯:陳鎧妤）1131223

#中國
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#張克儉
#許達哲
雷凡培
北京反貪持續 兩軍工要人缺席高規格活動
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