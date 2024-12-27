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中國學者：應全面取消一線城市購屋限制 允許漲價

2024/12/27 11:13
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（中央社記者邱國強北京27日電）中國學者董藩今天表示，看跌的預期已成為中國房市恢復的巨大障礙，日前官方強調「穩住樓市」代表政策成效未達預期。因此應採超常規措施救市，包括取消一線城市購屋限制且允許房價適度上升，並將貸款期限從30年延至40年等。

中國房地產報報導，現任北京師範大學政府管理學院教授的董藩並指出，要鼓勵中國各個地方政府和相關部門「放下顧慮，大膽採取行動」，共同推動市場的復甦。

董藩表示，官方發布的今年1至11月份房市統計數據均告下滑，即使是一線城市，部分區域成交量和價格也下滑了約30%；二線城市則較一線城市更為嚴峻；三、四線城市的需求更在持續萎縮。實際上，業界從業人員所感受到的市場壓力，遠比統計數據展現的更為嚴峻。

他指出，房地產開發商的困境尚未得到解決，主要問題在於資金，而房市交易萎縮導致開發商投入的資金難以回收，融資途徑受限；而房市無法回暖，對裝飾裝修、建材等上下游產業的帶動作用極為有限，進而影響整個國民經濟的有效恢復和就業職位的創造。

董藩直言，12月9日的中共政治局會議強調「穩住樓市」，一定程度上反映先前政策的成效尚未完全達到預期，房市仍處於不景氣的狀態。但若非先前的政策調整和對市場的適度放寬，當前房市交易狀況可能會更不樂觀。

他認為，看跌的預期已成為市場恢復的巨大障礙， 一些看跌情緒導致交易信心不足，為扭轉這一局面，必須有超常規措施來改變市場認知。如果既期望市場復甦，又擔心房價反彈，這種矛盾可能導致調控目標難以有效實現，因此應該聚焦於市場修復和消費擴大等主要目標，而非過分擔憂房價上升。

董藩對挽救中國房市提出4點建議。一是國家層面要明確發出強有力訊號，宣示房地產仍具有經濟「支柱產業、主導產業、先導產業」地位。包括超常規打破當前仍存在的看跌預期，進一步提振市場信心；並鼓勵地方政府和相關部門放下顧慮，大膽採取行動，共同推動房市復甦。

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二是未來幾年內大幅縮減建設用地供應，不能在市場存量還在增加的情況下，繼續增加土地供應，這有助於減少新屋的市場供應，對恢復市場信心有重要意義；三是取消一線城市的購房限制，甚至允許房價適度上升勢在必行，以逐步帶動二三四線城市的房市需求。

四是延長住房貸款期限，從30年延長至40年，以降低借款人每月支出。並研究針對年輕人的還款模式，如初期僅還息或必要時給予1、2年寬限期，並特別為受疫情影響者提供逾期還款不記入信用報告等措施，以減輕負擔。（編輯：陳鎧妤）1131227

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