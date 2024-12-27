一貫道信徒在陸被拘捕 海基會：將心比心快放人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北27日電）台灣3名一貫道信徒在陸被拘捕，海基會今天喊話對岸懸崖勒馬、盡快放人、將心比心，在台灣的家屬很擔心，呼籲盡快地讓3名老人家平安返回台灣。

海峽交流基金會（海基會）27日下午召開背景說明會，由海基會秘書長羅文嘉主持，他於會上做出上述表示。

羅文嘉表示，必須再次呼籲對岸盡快釋放2個多月前在陸被拘捕的台灣3名一貫道長者，這3名長者已經年逾70歲，單純地投入宗教信仰，沒有參與任何政治活動，也沒有任何政治意圖，背景資料非常地單純。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「請將心比心，若您的家人年紀這麼大，被逮捕2個多月，不能見面、不能通話、不能通信，情何以堪」，羅文嘉強調，台灣的家屬相當地擔心3名老人家，必須再次呼籲對岸懸崖勒馬；另也呼籲社會、民間，「大家都應本於救人優先」。

台灣3名一貫道信徒10月在陸被拘捕，事發地為中國大陸廣東，海基會數度聯繫對岸欲了解狀況，未獲回應。中國大陸國台辦13日首度證實，周姓、江姓、謝姓等3人在陸涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，被廣東省公安機關逮捕。（編輯：周慧盈）1131227