彰化男失蹤10月疑涉詐遭中國拘留 海基會將助瞭解

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（中央社記者鄭維真、李雅雯彰化3日電）彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子去年3月失蹤，阿嬤報案才得知已前往泰國，但音訊全無，近日收到通知指黃男涉詐騙遭中國拘留。海基會表示，接獲彰化警方通報，將瞭解案況與家屬訴求，提供必要協助。

民主進步黨彰化縣議會黨團去年陪黃姓男子的阿嬤開記者會，阿嬤當時說，孫子是她靠賣鹹粥一手帶大，3月初黃男告訴她要和朋友出門，卻從此消失，她5月報警；彰化警方查出黃男3月4日出境前往泰國。

民進黨籍彰化縣議員賴清美今天告訴中央社記者，黃姓男子的阿嬤近日收到中國山西省大同市公安局平城區分局拘留通知書，指黃男去年12月2日涉詐騙罪被拘留在看守所。

阿嬤說，不知通知書真偽，只好求助警方，如果是真的，代表孫子還活著，但擔心人在中國的情況。

彰化縣警察局和美分局表示，已透過內政部警政署刑事警察局等協助，查明黃姓男子是否真的被拘留在中國。

海基會表示，有關黃姓男子於大陸地區因案遭拘留一案，海基會今天接獲彰化縣警方通報，將進一步瞭解案況與家屬訴求，提供必要協助。（編輯：唐聲揚）1140103