2025大陸台商春節活動 海基會敲定大年初六舉行

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（中央社記者李雅雯台北27日電）海基會敲定「2025大陸台商春節活動」於明年2月3日（農曆大年初六）在台北美福大飯店舉行，不同於前次舉辦地點在圓山大飯店，目前持續邀請台商與會中。

海峽交流基金會（海基會）27日下午召開背景說明會，由海基會秘書長羅文嘉主持。羅文嘉表示，2025大陸台商春節活動將於2月3日舉行，也就是過完年、放完假後開工第一天。

羅文嘉指出，目前還在持續邀請、統計與會台商人數；不管兩岸情況、情勢如何，大陸台商春節活動是海基會服務台商的基本業務，不會受到外在環境影響，將會如常舉辦。

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羅文嘉提醒，這一年來，台商在陸投資或是外資在陸投資逐漸減少，有許多台商陸續從中國大陸撤資，這些訊息必須提供給台灣商界加以參考、了解。

「2024大陸台商春節活動」於今年2月16日在圓山大飯店舉辦，時任總統蔡英文出席。蔡英文致詞時說，在對等尊嚴的前提下，持續尋求兩岸對話的可能，希望能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。（編輯：周慧盈）1131227