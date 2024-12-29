加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲4人交保被撤銷發回 北院下午3時開羈押庭
首頁 / 兩岸

小米汽車SU7交付破13萬輛 9個月達年度目標

2024/12/29 12:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖文綺上海29日電）小米汽車官方微博28日宣布，小米SU7全年交付量已超過13萬，提前完成年度目標。小米董事長雷軍表示能9個月交付13萬輛「絕對是奇蹟」，並預計明年將繼續擴充產能。

小米純電動車SU7於今年3月28日正式發布，一上市就掀起不小的熱潮。SU7標準版售價從人民幣21.59萬元（下同，約新台幣96萬元）起跳，比當時蔚來、小鵬及理想汽車的售價更低，震撼業界。

小米汽車官方微博28日貼文指出，「截至目前，小米SU7全年交付量已超過13萬，已提前完成全年所有目標。」並表示新的一年將持續擴充產能，加快交付。

雷軍同日於個人微博指出，小米SU7的交付任務從最早的7萬，提高到10萬，到12萬，最後13萬。「作為汽車行業新人，SU7上市9個月，交付超過13萬輛，絕對是奇蹟！感謝大家支持！」

雷軍發布年度總結指出，小米汽車目前已開業200家，覆蓋全國58個城市；又指公司堅持投入底層核心技術，目前研發投入超130億，專利授權超1000項，在智駕、三電系統、智慧底盤、智慧座艙等領域持續深耕。累計智駕里程已突破1億公里，端到端全場景智駕即將開啟內測。

其他數據還顯示，小米汽車的女性用戶占比41.27%，蘋果用戶占比57.34%。

在中國電動車行業競爭激烈，許多中小型車企倒閉的環境下，2021年才加入造車、3年就造出第一台純電動車的小米逆勢成長。自今年初至今，小米集團在香港股市股價漲幅達120.61%，27日股價一度大漲超過6%，接近歷史最高點。（編輯：周慧盈）1131229

#小鵬
#中國
#小米集團
#微博
#雷軍
#蔚來
#小米汽車
雷軍
AI造假氾濫 微信：加大打擊仿冒知名人士行銷叫陣特斯拉Model Y 小米純電SUV傳2025年首季上市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：