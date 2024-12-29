小米汽車SU7交付破13萬輛 9個月達年度目標

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（中央社記者廖文綺上海29日電）小米汽車官方微博28日宣布，小米SU7全年交付量已超過13萬，提前完成年度目標。小米董事長雷軍表示能9個月交付13萬輛「絕對是奇蹟」，並預計明年將繼續擴充產能。

小米純電動車SU7於今年3月28日正式發布，一上市就掀起不小的熱潮。SU7標準版售價從人民幣21.59萬元（下同，約新台幣96萬元）起跳，比當時蔚來、小鵬及理想汽車的售價更低，震撼業界。

小米汽車官方微博28日貼文指出，「截至目前，小米SU7全年交付量已超過13萬，已提前完成全年所有目標。」並表示新的一年將持續擴充產能，加快交付。

雷軍同日於個人微博指出，小米SU7的交付任務從最早的7萬，提高到10萬，到12萬，最後13萬。「作為汽車行業新人，SU7上市9個月，交付超過13萬輛，絕對是奇蹟！感謝大家支持！」

雷軍發布年度總結指出，小米汽車目前已開業200家，覆蓋全國58個城市；又指公司堅持投入底層核心技術，目前研發投入超130億，專利授權超1000項，在智駕、三電系統、智慧底盤、智慧座艙等領域持續深耕。累計智駕里程已突破1億公里，端到端全場景智駕即將開啟內測。

其他數據還顯示，小米汽車的女性用戶占比41.27%，蘋果用戶占比57.34%。

在中國電動車行業競爭激烈，許多中小型車企倒閉的環境下，2021年才加入造車、3年就造出第一台純電動車的小米逆勢成長。自今年初至今，小米集團在香港股市股價漲幅達120.61%，27日股價一度大漲超過6%，接近歷史最高點。（編輯：周慧盈）1131229