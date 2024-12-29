中國全球最快高鐵CR450亮相 時速可達400公里

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（中央社台北29日電）中共人民日報今天報導，中國研發的高鐵列車CR450今天在北京正式亮相，時速達400公里，號稱「全球最快高鐵列車」，預計於明年營運。

報導引述中國國家鐵路集團有限公司科信部介紹，該集團自2018年開始研究時速400公里運行條件下的高鐵基礎理論和關鍵技術；2021年正式實施「CR450科技創新工程」，開始CR450研發和高鐵基礎設施成套技術研究；2022年發布CR450總體技術條件，展開參數測試和大量模擬計算；2022年至2023年，分別在彌蒙、福廈高鐵展開CR450新技術部件換裝試驗，並在今年正式啟動樣車生產。

據介紹，CR450試驗速度時速450公里，營運速度時速400公里，被稱為「全球最快高鐵列車」，在設計上降低22%阻力、減重10%，並且將車內噪聲降低2分貝，客室服務空間增加4%。營運速度、運行能耗、車內噪聲、制動距離等主要指標領先國際。

報導指出，CR450列車預計於明年營運，有望將北京至上海的旅行時間從4小時縮短至2.5小時。

中國網上年初就流傳CR450將於明年啟用，並認為滬渝蓉沿江高速鐵路是CR450最有可能首先「上架」的線路。

滬渝蓉沿江高鐵是中國最長的高鐵路線之一，總長約2100公里，其中僅有成渝中線高鐵預留部分時速400公里的加速空間。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1131229