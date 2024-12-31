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中國春運首日火車票31日開售 官方系統試點「搶票」

2024/12/31 10:36
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（中央社台北31日電）中國春運首日火車票於今天開始發售。今年購票最大變化是官方訂票系統，在部分路段可提前寫資料付款，官方系統將自動提交購票訂單，為旅客「搶票」，節省訂票時間與成本。

一年一度的中國春運被稱為地球上最大規模的人類遷徙。今年春運從2005年1月14日開始至2月22日結束，為期40天。

按照中國火車票提前15天開售原則，今天開始販售2025年鐵路春運首日火車票，即1月14日的車票。

明年的1月13日則開售1月27日小年夜的票，1月14日開售除夕1月28日的火車票。1月20日和21日分別開售初六和初七的返程車票。

中國全國鐵路預計發送旅客5.1億人次，節前客流高峰日預計為明年1月25日，節後客流高峰日預計為2月4日。

據新京報報導，今年購票最大的變化是中國鐵路官方火車票網路售票平台12306開設「購票信息（訊息）預填優化試點」專區，提供「系統自動提交購票訂單」功能，不過僅限北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省各車站往返四川省、重慶市各車站的出發與到達列車的長途區段車票。

旅客預填購票訊息並預支付票款，鐵路12306將根據旅客設定自動為其提交訂單，旅客無需時刻關注車票起售時間。這一功能也有利於鐵路部門收集旅客出行需求，為增加運力投放提供參考。

有相應區段出行需求的旅客只要選好日期、車次並支付完票款後，剩下的「搶票」操作都將由12306官方完成，進一步壓縮第三方搶票軟體投機的機會。旅客可預填的乘車日期為春運期間，即2025年1月14日至2月22日，任意一天的購票訂單。

報導提到，旅客趙女士今年通過「系統自動提交購票訂單」提前「下單」，預定春節前由北京到重慶的車票，她覺得有了這一項功能今年買票會更加便利。

她說，以往都是自己盯著日期和時間，到了點就趕快上線搶票，今年省了許多事，也不用再找第三方平台花額外的錢了。今年春運，她希望12306的這一項新功能幫助她更快地買到回家的車票。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131231

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中國2025年春運1/14開始 出行總量或創新高
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