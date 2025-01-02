中國健身龍頭威爾仕接連倒店 員工會員爆維權潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖文綺上海2日電）因消費降級，中國健身房龍頭威爾仕近日深陷經營危機，上海兩個月內就關閉46家門市，公司爆出欠薪、欠房租並涉及兩千多件法律訴訟，還有許多消費者一口氣預繳多年會費，因而引發維權潮。

據陸媒觀察者網，威爾仕健身是中國龍頭健身品牌，一度在全中國擁有180多家門市。但到2023年底，門市降至約160家；2024年10月前後爆發倒店風波，當時還有109家門市，其中上海就有76家。

但今日透過威爾仕微信公眾號查詢門市，全中國僅剩49家門市，其中上海地區30家；短短兩個月，上海就關閉46家門市，而且有許多門市已暫停營業。透過美團查看單次健身體驗卡，實際適用門市僅剩21家。

2024年12月3日，威爾仕官方微信公眾號公告將進行門市調整，表示「自2020年度疫情以來，受宏觀經濟下行、消費降級、健身市場環境競爭的不斷加劇、競爭對手倒閉帶來的市場恐慌等因素影響，給公司經營管理帶來了重重困難與挑戰」。

威爾仕並宣稱，目前公司正持續優化門市網絡，「是正常的、積極的經營調整」。

不過，2024年12月22日有一封威爾仕致員工的內部信流出，信中稱因現金流問題，部分工資、佣金、課時費未能及時足額發放。公司正在積極籌措資金，與業務團隊探討解決方案，並將向政府部門報備，盡快解決欠付費用問題。然而，欠薪情況已經持續數月，一個微信的實名討薪群已超過1500人。

中國社群小紅書上也充滿消費者維權的聲音，許多網友表示一口氣預繳了多年會費。有網友表示，自己會費繳到2033年甚至2043年；還有網友買了100多節私人教練課程，如今都在尋求退費或進行起訴。

此外，威爾仕還沒倒閉的門市，也傳出游泳池關閉、盥洗室的熱水限時開放、無清潔人員、廁所不提供衛生紙等情況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

查詢企業訊息平台「天眼查」顯示，威康健身管理諮詢（上海）有限公司目前涉及超過2000件法律訴訟，90%以上的案件為被告，涉及服務合約糾紛、租賃糾紛等多方面。上月18日，該公司還新增一條被執行人訊息，執行標的人民幣23萬元（下同，約新台幣104萬元）。

公開資料顯示，威爾仕健身成立於1996年，由中國前舉重冠軍王文偉創立，曾以高端健身服務聞名，並於2018年被法國奢侈品集團酩悅軒尼詩-路易威登（LVMH）旗下的基金L Catterton併購。在美團上，威爾仕的單店月卡售價為600元。（編輯：楊昇儒）1140102