2024年進口逾百萬輛 俄羅斯出招反制中國汽車

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（中央社台北4日電）俄羅斯入侵烏克蘭遭西方國家抵制後，中國趁勢躍為俄羅斯第一大汽車進口國，2024年賣出逾百萬輛。不過，俄羅斯接連出招反制，藉由補稅與增加回收費，大幅拉高中國進口汽車價格，藉此逼迫中國車企到俄羅斯設廠。

陸媒界面財聯社旗下的汽車新媒體「電廠」2日報導說，俄羅斯不再是中國汽車的淘金熱土。

2023年以來，俄羅斯已成為中國汽車出口第一大市場。乘聯會數據顯示，2024年1至11月，中國對俄出口106萬輛汽車，比2023年同期大增26%。

截至2024年底，中國品牌在俄羅斯新車的占有率已穩定在68%。據俄羅斯車市分析機構Autostat統計，俄羅斯新車銷量前10名當中，有7個品牌來自中國。

不過數據顯示，2024年11月，中國汽車品牌都出現銷量下滑，這並非俄羅斯消費者不買帳，而是俄羅斯官方推出兩項限制政策。

第一項政策限制中國汽車平行輸入。由於吉爾吉斯等歐亞經濟聯盟（EAEU）成員國對俄羅斯出口享有較低關稅，許多車商先將車輛運至這些中亞國家，再轉至俄羅斯銷售。

但自2023年10月1日起，俄羅斯修改平行進口車規定，中國汽車品牌不再適用，進口流程更加繁瑣。

2024年4月1日起，俄羅斯祭出新法令，原本從中國經由中亞國家中轉，再運往俄羅斯的車輛需要補齊各類稅費，包括關稅、增值稅和消費稅等。

據俄媒報導，新法令實施後，來自吉爾吉斯的汽車進口份額立即從3月的28.1%下降至4月份的1.7%。

俄羅斯第二項政策的藥效更猛，直接提高進口汽車的回收費。回收費是在車輛報廢時進行環保處置的費用，是一項強制性稅款。它與增值稅和關稅一樣，是影響進口汽車成本的重要因素。

2024年10月1日起，俄羅斯對進口汽車的回收費再次上漲，平均增幅為80%，隨後將會指數化增長。未來，回收費的稅率將從每年1月1日起，逐年提高10%至20%，一直到2030年為止。

據俄羅斯金融平台banki.ru，這將影響向俄羅斯供貨的中國汽車品牌，其成本可能上漲10%。

報導指出，由於對外國進口車的限制加劇，本地汽車產能不足，再疊加整體國家經濟形勢滑落，在俄羅斯，汽車越來越明顯地成為一種奢侈品，而不是一種交通工具。

據俄羅斯新聞網站NGS.RU，目前，俄羅斯新車的平均價格為335萬盧布（下同，約新台幣100.5萬元）；而在2022年，這一數字是229萬盧布；2021年則為199萬盧布。

俄羅斯大幅調漲回收費不僅增加外國車商的出口成本，還因為車價大幅上漲，增加消費者的負擔。該國諮詢公司預測，汽車價格因此可能會上漲10至20%。

俄羅斯央行還將基準利率提升至21%。大部分俄羅斯人透過信貸購買汽車，但由於基準利率很高，銀行貸款變得非常昂貴。

「幾年前，這些錢我們可以買一輛賓士E級轎車，但今天我們只能買一些普通的中國汽車」，俄羅斯消費者表示，越來越多人持幣觀望，這也成為中國品牌銷量下滑的一個重要原因。

據banki.ru報導，投資和租賃公司Greenfinance總經理阿布度拉耶娃（Natalya Abdulaeva）解釋說，回收費主要影響外國製造商，俄羅斯國內工廠最終應該會獲得這筆費用的補貼。

報導說，這個解釋直指俄羅斯限制進口車的最終目的，就是建設本土汽車工廠。

不過迄今，中國只有哈弗（Haval）在俄羅斯設廠生產，這也是哈弗沒有受到限制政策束縛，在俄銷量仍節節攀升的原因。

俄羅斯急需外資建廠來恢復汽車產能。據富比世俄羅斯網報導，俄國汽車集團索勒斯（Sollers）執行長索柏列夫（Nikolay Sobolev）指出，在俄烏戰爭前的最後幾年，俄羅斯每年向歐亞經濟聯盟和歐盟國家銷售90至110萬輛汽車。而在2023年，俄羅斯的汽車產能比之前少了7倍。

不過，中國車企對赴俄羅斯建廠持保留態度。報導提到，外界一直在討論中國車企不去俄羅斯設廠的原因。為了減少地緣政治問題可能帶來的風險，中國車企一直使用當地工廠，用從中國運來的零部件組裝成品。

報導指出，中國車企在俄羅斯建廠的風險過高。在國外建設汽車工廠要投入巨額資金，任何不可抗力都可能在一夜之間埋葬一個數十億美元的項目。

事實上，俄羅斯唯一一間哈弗工廠，也是在俄烏戰爭爆發之前建立的。（編輯：楊昇儒）1140104