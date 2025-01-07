被美列為中國軍企 騰訊、寧德時代股價重挫

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（中央社台北7日電）美國國防部將中國網路科技巨頭騰訊、動力電池龍頭寧德時代列入「中國軍事企業」清單後，騰訊、寧德時代股價今天雙雙重挫，中國外交部揚言採取必要措施維權。專業機構多指出，此舉對兩家中國巨頭的實際業務影響有限。

據澎湃新聞，針對騰訊、寧德時代被美國國防部列入清單，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會稱，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，遏制中國高品質發展。中國人民的發展權利不可剝奪，不容無視。

他說，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，立即解除對中國企業的非法單邊制裁和長臂管轄。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益，維護自身正當發展權利。

綜合路透社與新浪財經等多家媒體報導，美國國防部當地時間6日將包括騰訊、寧德時代在內的多家中國企業納入1260H清單（Chinese Military Companies List，簡稱CMC清單）。

報導指出，1260H清單主要用來禁止美國國防部採購這些企業的產品。雖然不涉及立即禁令，但可能對被列入企業的聲譽造成打擊，並向美國實體和公司發出嚴厲警告，提醒它們與這些企業展開業務存在風險；還可能增加美國財政部制裁這些公司的壓力。

消息傳出後，騰訊控股股價早上在香港股市開盤就重挫逾7%，跌破港幣400元（下同，約新台幣1684元）大關，一度跌逾8%。下午收盤報379.6元，跌幅7.28%。

寧德時代股價在中國大陸A股開盤也重挫逾5%，跌破人民幣250元（下同，約新台幣1150元）關卡，下午收盤仍下跌近3%，報249.45元。

對此，騰訊今天回應稱：「騰訊被列入這份名單顯然是一個錯誤，我們並不是軍工企業或軍工供應商。不同於出口管制或其他，這份清單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們仍將同美國相關部門共同解決誤會。」

寧德時代回應稱：「從未參與過任何涉及軍事的業務或活動，美國國防部的這項決定實屬錯誤。該清單並不限制寧德時代與美國國防部以外的其他主體展開合作，對公司業務基本沒有影響。後續寧德時代會積極與美國國防部進行溝通和澄清，包括採取必要的法律行動，以維護寧德時代以及股東的權益。」

多家專業機構今天指出，1260H清單主要影響美國國防部採購，預計對騰訊、寧德時代的實際業務影響有限。

騰訊2024年第3季財報顯示，其海外收入主要來自於遊戲，占總營收9%，而且屬於消費者業務。

路透社引述晨星（Morningstar）高級股票分析師Ivan Su表示，相信騰訊有很好的機會像小米一樣透過美國法院獲得排除，但將其納入可能會導致聲譽受損。

他說，騰訊在美國的獲利曝險處於高個位數百分比範圍，主要由遊戲收入組成。「雖然這代表了最大的潛在負面影響，但我們認為騰訊的美國遊戲收入短期內不太可能受到影響。」

2021年1月4日，美國國防部將小米公司列入CMC清單，小米隨後在美國提告成功，美國國防部同年5月25日將小米移出名單。據路透社，當時一名聯邦法官指美國政府將小米納入清單的程序「存在嚴重缺陷」。

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多家中國券商認為，寧德時代業務不涉軍，該清單對其投資業務也不產生影響。國聯證券指出，寧德時代在美國主要是與福特公司有技術授權合作，該清單對此合作不會產生影響。

據報導，除了小米，以前已有多家中國企業透過訴訟成功從CMC清單移除，包括中微半導體、禾賽科技以及IDG資本。曠視科技、中國鐵建、中國電信等公司6日也被美國國防部移出清單。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1140107