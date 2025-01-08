騰訊寧德時代被美列軍企 中：無端指責軍民融合

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京8日電）針對美國國防部將騰訊、寧德時代等2家中國科技巨頭列入「中國軍事企業」清單，中國商務部發言人今天說，美方此舉是「泛化國家安全概念」，無端指責中國「軍民融合戰略」，中方將採一切必要措施堅決捍衛中國企業合法權益。

中國商務部上午以不具名發言人「答記者問」的名義表示，中方注意到這一情況，並對此「強烈不滿，堅決反對」。

發言人聲稱，美方無視世貿組織規則和市場原則，不斷「泛化國家安全概念，濫用國家力量」，無端指責中國「軍民融合戰略」，並以此為由對中國企業進行「無理打壓」。美方做法「嚴重破壞國際經貿秩序，危害全球產業鏈供應鏈穩定」。

中國商務部發言人說，中方呼籲美方「尊重事實和規則，立即停止錯誤做法」，為中國企業提供「公平、公正、非歧視性」待遇。中方將密切關注有關動向，並將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業合法權益。

外電6日報導，美國國防部將騰訊、寧德時代等2家中國科技企業，被列入在美國營運的「中國軍事企業」清單（亦稱1260H清單），並於翌日在美國聯邦公報（US Federal Register）上公布。

根據報導，這份清單主要用來禁止美國國防部採購這些企業的產品。清單雖不涉及立即禁令，但可能對被列名企業的聲譽造成打擊。因為，這份清單是向美國實體和公司發出嚴厲警告，提醒它們與這些企業展開業務存在風險，還可能增加被美國財政部制裁的壓力。

消息傳出後，騰訊、寧德時代昨天分別在港股及陸股應聲大跌，其中騰訊跌幅高達7.28%；寧德時代也下跌近3%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

騰訊昨天對此回應，騰訊被列入這份名單「顯然是一個錯誤」，該公司並不是軍工企業或軍工供應商。不同於出口管制或其他，這份清單對公司的業務沒有影響。儘管如此，騰訊仍將與美國相關部門「共同解決誤會」。

寧德時代則表示，該公司從未參與過任何涉及軍事的業務或活動，美國國防部的這項決定「實屬錯誤」。由於該清單並不限制寧德時代與美國國防部以外的其他主體展開合作，此舉對公司業務基本沒有影響。該公司後續會積極與美國國防部溝通和澄清，包括採取必要的法律行動，以維護寧德時代及股東的權益。（編輯：吳柏緯）1140108