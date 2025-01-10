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香港聯匯制度穩定民心 近期成話題官方強調態度未變

2025/1/10 16:45
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（中央社記者張謙香港特稿）香港金融管理局總裁余偉文近日撰文，強調港幣與美元掛鉤的聯繫匯率制度無需改變，這是過去40年來港府的一貫立場；余偉文此時重申政府的立場，相信與坊間近期再度熱議這個問題有關。

回顧聯匯制度，其始於香港前途問題談判；1982年這個問題浮現後，民心不穩，社會出現移民潮，港幣被拋售，大幅眨值，嚴重影響民生。

當時的港英政府為了穩定港幣匯率及民心，於1983年底實施聯匯制度，把港幣與美元的兌換價固定在每港幣7.8元兌換1美元，匯率只可以在7.75至7.85元之間浮動，一旦超出這個區間，政府就會介入市場干預。

聯匯制度實施後，香港局勢轉趨穩定。自此之後，聯匯制度成為穩定香港經濟、金融甚至民心的基石。

隨後，香港曾面對1998年亞洲金融危機和2008年歐美金融危機的衝擊，加上香港與中國經濟關係日益密切，且人民幣早些年走強，開始有學者專家及媒體提出港幣應否改與人民幣掛鉤的問題。

但從港英政府到今天的特別行政區政府，都一直堅持聯匯制度。

最近，在川普再次當選美國總統後，相關問題又再受關注，一些學者專家和媒體比較關注的是川普上台後，中國與美國的關係可能會變得更差，而美國在俄烏戰爭之後禁止俄羅斯使用美元，也令人擔心類似情況將會發生在香港身上。

其次，近幾年美元匯率高居不下，表現強勢，與之掛鉤的港幣只能隨之而行，未能反映香港經濟的真實情況。此外，香港與中國大陸的經濟關係較之於美國更為緊密，改與人民幣掛鉤似乎是理所當然的事。

再說，自從香港國安法實施後，美國大致上取消了香港在當地擁有的一些特殊地位，更制裁行政長官等高層官員，令香港不再像以前享有有別於中國大陸的待遇，而未來美方會否進一步打擊香港的金融體系，無法不令人憂慮。

根據香港經濟日報的報導，行政長官政策組專家組成員、科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴前年在電台節目上就曾說過，近年港美國關係出現變化，聯匯問題將會愈來愈麻煩。

他假說地說，美國可以強行訂定，「哪間投資銀行肯將港元和美元兌換就制裁該銀行......我只是舉例，不是指會發生，但（美國）會否做得出，我想不到一定做不出的理由」。

他說：「你跟掛鉤貨幣的國家，在政治上要比較和諧，如果不是，（若）掛鉤國家跟你有仇，便大件事，自然可能出現金融上的動盪。」

也因此，每當問題起爭議時，總會有人提出港幣與美元脫鉤，也同時擔心美方採取單方面對港採取行動。

不過，社會主流意見似乎仍主張保留聯匯制度，至於原因，有涉及港幣升值或貶值的正負面效果，以及對經濟和金融的影響，但更重要的原因是，這個制度實施數十年來，已成為穩定民心的基石，一旦動搖，不知道會有何後果。

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可以說，這已是信心問題。

如同余偉文所說，聯匯制度應對了多次全球性和區域性的金融危機，已成為與香港經濟和金融體系密不可分的一個核心組件，且為香港提供了一個持久穩定的貨幣環境。（編輯：張淑伶）1140110

余偉文
香港金管局重申 無需改變聯繫匯率制度港股平靜 分析：市場及金融高層觀望美國大選結果
川普
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