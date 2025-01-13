香港民研所主席鍾庭耀遭國安處帶走調查

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（中央社記者張謙香港13日電）據報導，香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀今早遭警方國安處人員帶走，調查一宗「協助在逃人士」案件，消息指事件與民研所前副行政總裁鍾劍華被通緝有關。

綜合本地媒體的報導，國安處人員早上到鍾庭耀的住所，調查一宗「協助在逃人士」的案件，並帶走他作進一步調查。

國安處去年12月新增通緝鍾劍華等6名海外港人，指他們在社交平台發布煽動分裂國家的言論等。其後香港民意研究所舉行記者會發放年終回顧等調查結果時，鍾庭耀指，相信鍾劍華被通緝與民研所無關，並指鍾劍華與民研所的合作及僱傭關係隨著雙方於2022年4月合約屆滿而結束，此後亦已沒有甚麼聯絡。

民研所前身是香港民意研究計畫，早年隸屬於香港大學，於1991年由當時在香港大學任職的鍾庭耀創立。

香港主權移交後，民意研究計畫一直調查及定時公布各項民意調查，且多涉及政治議題，比如港人的身分認同、民主自由評分，以及對香港前途信心等。

民意研究計畫一向被標籤為親泛民主派的民意組織，這也導致鍾庭耀一直被親政府建制派及北京方面抨擊。

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2019年鍾庭耀自港大退休，其後自行註冊成立民研所並擔任主席，香港理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華擔任副行政總裁。

2022年4月，鍾劍華離港赴英國，他在社交平台留言，表示曾被警方根據香港國安法約談，離港是要「避秦」，並指「香港可能已經不是可以免於威嚇而正常生活的地方」。（編輯：陳鎧妤）1140113