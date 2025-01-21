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黃仁勳：輝達重新發明了電腦 成為AI發展關鍵

2025/1/21 15:30
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（中央社記者邱國強北京21日電）輝達執行長黃仁勳在北京停留兩天、且接連出席2場尾牙後，今天上午已飛往上海，預料今晚將出席輝達上海分公司尾牙。他在北京表示，輝達「重新發明了電腦」，而使用輝達GPU的新型電腦是AI發展的關鍵。

黃仁勳19日上午搭乘私人座機自台北松山機場起飛，經香港中轉後於當天午後飛抵北京，19日及20日晚接連參加輝達（NVIDIA）舉辦的2場尾牙。其中，19日晚間的尾牙是輝達邀請協力廠商、網路社區開發者、大專院校人士及部分中國媒體參加；20日晚間的尾牙則是輝達北京分公司員工尾牙。

綜合中國財經媒體報導，黃仁勳在北京尾牙致詞時表示，人工智慧（AI）是電腦技術停滯了60多年後的重大技術突破。60年後的今天，輝達「重新發明了電腦」，而使用輝達圖形處理器（GPU）的新型電腦，正是AI發展的關鍵。

黃仁勳還說，如今不僅是新的一年的開始，也是個「新時代」的開始，是AI引領的電腦新時代的開始。過去20年來，輝達與合作夥伴共同推動了全球多個重要市場的現代化，尤其是在中國市場。

根據界面新聞等媒體報導，黃仁勳在北京向部分中國媒體表示，在一定程度上，中國這些年可謂「提升」（raised）了輝達，讓輝達與中國科技產業一同成長。

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黃仁勳在北京還曾表示，很多人不了解輝達進入中國已經有25年了，在北京、上海、深圳擁有近4000名員工。而輝達在中國的員工流失率是全球最低的，每年離職率僅0.9%。

黃仁勳先於15日飛抵深圳，參加輝達深圳分公司的尾牙；16至19日轉往台灣出席多個公開行程；19日至今早在北京停留出席2場尾牙後轉往上海，預料將出席輝達上海分公司尾牙。而與台灣行程廣受矚目相較，黃仁勳在中國的行程顯得相對低調。（編輯：吳柏緯）1140121

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