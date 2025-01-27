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中國DeepSeek低成本AI模型 衝擊美日科技股重挫

2025/1/27 17:34（1/27 17:58 更新）
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人工智慧deepseek網站首頁。（圖取自deepseek網頁deepseek.com）
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（中央社記者江明晏台北27日電）中國人工智慧（AI）新創公司DeepSeek推出號稱低成本、高效能、能媲美OpenAI的AI模型，日股晶片設備股今天大跌，美股夜盤的輝達（NVIDIA）、台積電ADR也重挫逾7%。

DeepSeek是一家來自中國的AI新創公司，近期因其低成本、高效能著稱的AI模型DeepSeek-R1等，受到市場矚目。

根據產業消息指出，DeepSeek-R1訓練成本約600萬美元，僅使用2048組Nvidia H800晶片，並在兩個月內成功開發，相較Meta訓練Llama 3模型耗費更強大的H100晶片，訓練成本高達數億美元，動搖市場對AI產業「高成本等於高效能」的既有認知。

分析師認為，DeepSeek的低成本策略可能對NVIDIA、Meta、Google等投入鉅資的科技巨擘構成挑戰，成本優勢高達98%，未來AI市場可能朝向「更具成本效益的開源模型」發展，削弱大型企業對AI硬體與雲端基礎設施的需求。

日本半導體測試設備供應商愛德萬測試（Advantest）今天股價收盤重挫8.61%，東京威力科創（Tokyo Electron）跌幅達4.9%；與AI基礎設施緊密相關的軟銀股價也跌逾8%。

美股期貨指數也重挫，那斯達克夜盤下跌約3%、標普下跌約1.8%、道瓊期指跌逾1%。至27日下午5時30分，美股夜盤輝達跌逾8%、台積電ADR跌幅逾7%。

業界分析指出，儘管DeepSeek展現低成本、高效能的潛力，但能否在商業化應用上真正挑戰OpenAI和Google，仍需進一步觀察。現階段DeepSeek主要應用於特定場景，並未全面取代GPT-4的整體效能。

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此外，開源模型的普及也面臨數據品質、技術整合、產業落地等挑戰，市場將關注DeepSeek在未來數個季度是否能吸引大型企業採用，並影響AI晶片需求的變化。

展望台股變化，台新投顧副總經理黃文清表示，DeepSeek的AI模型效能及是否就此打破AI高投資、高效能的原則，還要持續觀察；但業界普遍認為，低階晶片要去發揮高階運算能力，還是有很大的差距。由於距離台股開紅盤還有一段時間，將持續觀察國際股市與業界反應。（編輯：張良知）1140127

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