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中國DeepSeek衝擊美股多收跌 輝達重挫逾16%市值蒸發近6000億美元
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中國DeepSeek衝擊美股多收跌 輝達重挫逾16%市值蒸發近6000億美元

2025/1/28 06:24（1/28 07:20 更新）
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圖為台北市內湖區輝達台灣分公司外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約27日綜合外電報導）美國股市今天大多收跌，科技類股受中國新創公司深度求索（DeepSeek）的人工智慧（AI）助理衝擊，其中AI晶片大廠輝達（NVIDIA）股價重挫逾16%，市值蒸發近6000億美元（約新台幣19.7兆元）。

道瓊工業指數上漲289.33點或0.65%，收44713.58點。

標準普爾指數下挫88.96點或1.46%，收6012.28點。

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那斯達克指數大跌612.46點或3.07%，收19341.84點。

費城半導體指數暴跌488.70點或9.15%，收4853.24點。（譯者：陳彥鈞）1140128

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