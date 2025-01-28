DeepSeek爆紅 川普：美國企業「警鐘」
2025/1/28 09:20（1/28 09:48 更新）
（中央社邁阿密27日綜合外電報導）成本低廉的中國人工智慧（AI）模型深度求索（DeepSeek）推出，引發科技股暴跌，美國總統川普今天表示，這對美國企業來說無疑是敲響「一記警鐘」。
綜合法新社和路透社報導，川普在佛羅里達州邁阿密（Miami）的共和黨國會度假會議上說：「但願由中國企業發布的DeepSeek人工智慧會成為替我們產業敲響的一記警鐘，我們必須全神貫注於競爭才能致勝。」
然而，川普表示，這次的震撼彈對矽谷來說也可以是「正面」的，迫使他們以更低廉的方式進行創新。
川普說：「我會說這可以是正面的。」他說：「與其砸數十億美元，你可以花更少的錢，並有機會產生相同的結果。」
全球投資人今天拋售科技股，因為他們擔心DeepSeek將威脅目前AI佼佼者的霸主地位。
DeepSeek類似於OpenAI旗下AI工具ChatGPT，預料其出現將震撼矽谷並掀起不當作為的指控。
而真正讓業界不安的，是DeepSeek聲稱他們開發最新R1模型的成本遠低於大型企業在開發AI上挹注的投資額，主要是用於高價的輝達公司（NVIDIA）晶片和軟體。
最新發展意義重大之處在於，ChatGPT於2022年底問世掀起的AI熱潮，是輝達躍升成為全球最有價值公司之一的一大因素。
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倫敦證券交易所（LSEG）數據顯示，輝達股價今天暴跌近17%，創下華爾街股票單日市值跌幅紀錄。
輝達今天的市值損失，是輝達去年9月所創單日紀錄的兩倍多。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1140128
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