DeepSeek引發科技類股慘綠 輝達市值蒸發逾19兆

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（中央社紐約/倫敦/新加坡27日綜合外電報導）全球股市科技股今天賣壓沉重，投資人憂心低成本中國人工智慧（AI）模型將對輝達等目前占據AI領域主導地位公司構成威脅，導致輝達股價崩跌，市值蒸發逾19兆。

路透社報導，中國新創公司深度求索（DeepSeek）上週推出一款免費AI助理，據稱使用數據更少，成本僅為現有服務很小一部分。這款AI助理在蘋果（Apple）應用程式商店的下載量已超越美國競爭對手ChatGPT。

DeepSeek崛起引發以科技股為主的那斯達克指數（Nasdaq）今天收跌3.1%。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，輝達（Nvidia）成為拖累那指重挫的最主要股票，收盤挫跌近17%，創下華爾街股票單日市值跌幅最大紀錄。

輝達今天市值損失5927億美元（約新台幣19兆元），為這檔股票去年9月單日市值損失紀錄的2倍多。

拖累那指最重的另一檔股票是博通公司（Broadcom Inc），收盤跌幅17.4%，ChatGPT主要投資者微軟公司（Microsoft）下跌2.1%，谷歌（Google）母公司Alphabet下滑4.2%。

費城半導體指數崩跌9.2%，為2020年3月迄今最大單日跌幅，今天跌最重的成分股為美滿電子科技（Marvell Technology），跌幅為19.1%。

此外，投資人也拋售電力股，因預期AI資料中心的電力需求極大，導致這類股票近期飆漲。星座能源公司（Constellation Energy）收盤重挫20.8%、維斯達（Vistra）大跌28.3%、NRG Energy下挫13.2%。

除了美股之外，亞洲股市領先受挫，軟銀集團（SoftBank Group）大跌8.3%，接著歐洲股市也出現賣壓，荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）重挫7%。

安奈克斯財富管理公司（Annex Wealth Management）首席經濟學家傑考布森（Brian Jacobsen）表示：「如果DeepSeek確實是眾所周知的『較佳捕鼠器』，有可能改寫過去兩年推動市場發展的整個AI故事。」

他說：「這可能意味晶片需求較少、大規模建設發電設施為這些模型提供動力的需求減低，以及建構大規模資料中心的需求也下滑。」

美國總統川普22日宣布一項民營計畫，將透過「星際之門」（Stargate）合資企業投資AI基礎設施5000億美元，美國相關股票聞訊大漲。

自此之後，軟銀宣布將投資「星際之門」190億美元，其他合資者還包括ChatGPT開發者OpenAI和甲骨文（Oracle）。甲骨文今天收盤下挫13.8%。

為了避險，投資人買進公債和貨幣。美國基準10年公債殖利率下滑至4.53%，日圓和瑞士法郎對美元升值。

在搜尋引擎巨擘百度推出一款「類ChatGPT」產品後，中國國內對中美企業在AI能力上的差距感到失望。

然而，DeepSeek模型品質和成本效益改變了這種看法，矽谷主管對DeepSeek-V3和DeepSeek-R1表示讚賞。

研究人員上個月指出，1月10日推出的DeepSeek-V3模型使用輝達性能較低的H800晶片進行訓練，花費不到600萬美元。

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根據DeepSeek官方微信帳號的文章，上週推出的DeepSeek-R1價格僅為OpenAI o1模型的1/20至1/50。

矽谷創投家安德立森（Marc Andreessen）昨天在社群媒體平台X指出，DeepSeek的R1模型是AI的「史普尼克時刻」（Sputnik momen）。史普尼克時刻指的是前蘇聯發射衛星，標誌著太空競賽於1950年代後期正式展開。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1140128