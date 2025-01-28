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中國DeepSeek AI模型引發市場擔憂 日本科技類股開盤走跌

2025/1/28 09:47（1/28 09:50 更新）
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（中央社東京28日綜合外電報導）中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）低成本生成式人工智慧（AI）模型問世後，美國科技類股哀鴻遍野，日本股市科技類股今天開盤走跌。

法新社報導，由於投資人擔心中國企業DeepSeek的聊天機器人可能會威脅美國在AI領域的主導地位，美國晶片製造巨擘輝達公司（Nvidia）在華爾街股市帶頭領跌，跌幅多達近17%。

在東京股市方面，為輝達提供晶片測試服務的愛德萬測試（Advantest）股價繼昨天下跌8.6%後，今天一開盤再挫10%。

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美國總統川普上週宣布一項規模5000億美元的AI基礎設施計畫，涉及這計畫的日本軟體銀行公司（Softbank）股價繼昨天下跌8.3%後，今天開盤又下滑近6%。

日股基準日經225指數開盤就下跌1.62%。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1140128

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