加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

DeepSeek傳當機災情 官方稱遭大規模網路攻擊

2025/1/28 04:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山27日綜合外電報導）中國新創公司深度求索（DeepSeek）今天表示，由於自家開發的人工智慧（AI）助理DeepSeek遭受大規模網路攻擊，公司正限制新用戶註冊。

深度求索公司將DeepSeek服務中斷和新用戶無法註冊等問題的原因，歸咎於「大規模惡意攻擊」。除了今天的當機災情，DeepSeek昨天也出現當機狀況。

彭博（Bloomberg News）報導，深度求索公司指出，截至中國當地時間27日晚間9時32分，部分問題已獲得解決，此時距離公司首次揭露當機災情已過了逾1小時。

法新社報導，DeepSeek在美國的蘋果公司App Store下載排行榜大獲成功，造成AI相關的科技巨頭股價今天暴跌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

DeepSeek訓練成本低廉，且從編寫複雜程式到解決困難的計算，其能力不遜於競爭對手，這讓業內人士感到驚訝。

DeepSeek官方曾表示，訓練DeepSeek其中最新一款模型的成本為560萬美元，相比之下，AI開發商Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）去年曾說，打造一個AI模型需花費1億至10億美元。（譯者：陳彥鈞）1140128

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：