王毅主持2月安理會會議 傅聰：與盧比歐會面好時機

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（中央社台北4日電）路透社報導，中國是2月的聯合國安理會主席，中國常駐聯合國代表傅聰指出，中國外交部長王毅將於18日主持安理會，屆時將是王毅與美國國務卿盧比歐會見的好時機。

傅聰表示，王毅將於2月18日主持由15個成員國組成的一場部長級會議，重點討論多邊主義和改善全球治理。

美國國務院並未立即回應關於盧比歐（Marco Rubio）是否會出席該會議。盧比歐此前已與王毅通過電話。

傅聰向記者強調，「儘管從美國政界人士那裡聽到各種言論，但我們能夠採取建設性、專業方式來展開在聯合國的工作」，「這事關重大」。

傅聰也針對美國總統川普表示要向中國商品課徵10%的關稅表示，堅決反對無端增加的加徵措施，以及認為這違反世界貿易組織的規定，「這也是為甚麼中國向WTO提起申訴」。

他說，「我們可能被迫採取反制措施，貿易戰沒有贏家」。

報導指出，川普希望北京採取更多措施，以阻止芬太尼（fentanyl）流入美國。但是傅聰指出，美方應該審視芬太尼的需求方，而非將責任推給他人。

他同時控訴美國和其他西方國家對北京「一帶一路」倡議作出毫無根據的抹黑活動。此前，巴拿馬決定不續簽、退出中國的「一帶一路」計畫。

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傅聰認為，中美可以合作對抗氣候變遷、毒品、反恐，並在如人工智慧等科技領域進行合作。他說，人工智慧的碎片化將增加風險，減少效益。

被問及美國對中國科技應用程式（APP）的擔憂，傅聰說，必須停止這種下意識反應的行為，「看看華為、看看TikTok，現在還有DeepSeek，你們還要禁多少？」（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140204