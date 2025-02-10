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北京：中國願幫助開發中國家 加強AI能力建設

2025/2/10 19:27
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（中央社台北10日電）針對中國深度求索（DeepSeek）公司推出的人工智慧（AI）模型引發全球熱議，中國外交部發言人郭嘉昆今天宣稱，中國願與各方加強AI交流合作，幫助開發中國家加強AI能力建設，促進AI服務可及性，實現各國共享「智慧紅利」。

但郭嘉昆不忘聲稱，中國反對「以意識形態畫線」，反對「泛化國家安全概念」，將「經貿科技問題政治化」的做法。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視報導，郭嘉昆在回答媒體相關提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，當前AI的「新技術不斷突破，新業態持續湧現，新應用加快拓展」，已經成為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量。

他又說，中國積極擁抱智慧變革，大力推進AI創新發展，重視AI安全，支持鼓勵企業自主創新，為全球AI發展「做出了積極貢獻」。

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郭嘉昆宣稱，中方積極推動AI普惠發展，幫助開發中國家加強能力建設，主張開源AI技術，促進AI服務的可及性，實現各國共享「智能（智慧）紅利」。同時反對「以意識形態畫線」，反對「泛化國家安全概念」，將「經貿科技問題政治化」的做法。

他說，中方願與各方加強AI交流合作，共同在AI的「廣闊天地裡深度求索」。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140210

郭嘉昆
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