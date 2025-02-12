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馬習會將滿10年有無可能三會 國台辦避答

2025/2/12 11:31（2/12 11:36 更新）
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中國大陸國台辦12日舉行例行記者會，由發言人朱鳳蓮主持記者會。圖為朱鳳蓮回應媒體記者提問。中央社記者謝怡璇北京攝 114年2月12日
中國大陸國台辦12日舉行例行記者會，由發言人朱鳳蓮主持記者會。圖為朱鳳蓮回應媒體記者提問。中央社記者謝怡璇北京攝 114年2月12日
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（中央社記者謝怡璇北京12日電）馬英九基金會組織的青年團再次赴陸訪問，今年適逢馬習會10週年，外界關注前總統馬英九與中共總書記習近平是否會有第3次會面。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天迴避作答，僅表示馬英九文教基金會組織青年學生團到北京，主要是參與北京冰雪季系列活動。

馬英九基金會執行長蕭旭岑10日率近40名「大九學堂」青年抵達北京參訪交流。有媒體提問，今年正值「馬習會」10週年，國台辦如何看待「大九學堂」訪團的意義，以及馬習三會的可能性。中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，並無對此做出直接回應。

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朱鳳蓮稱，馬英九文教基金會組織青年學生團到北京，主要是參加「雙奧之城、青春之約」台灣青年北京冰雪季系列活動，「我們一貫支持並積極推動兩岸交流合作，特別是兩岸青年的交流」。

馬英九基金會「大九學堂」青年團10日抵達北京，此行將停留5天，將帶學生參訪小米汽車工廠、兩岸科創中心等地。（編輯：呂佳蓉）1140212

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