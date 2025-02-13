加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新》台中新光三越氣爆已知4死20輕重傷 啟動大量傷患機制
首頁 / 兩岸

台北燈節上海團再被駁 北市議員：對兩岸環境不利

2025/2/13 15:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇北京13日電）上海市文旅局官員率團來台與會台北燈節申請案被駁回，陸委會昨天表示，宜先經由「觀光小兩會」討論後再安排。國民黨台北市議員李明賢質疑，過去上海訪團參加台北燈節都未被拒絕，若用政治考量，對兩岸大環境非常不利。

台北市政府6日提出上海市文旅局副局長金雷率團來台參與台北燈節閉幕式申請，申請案遭到否決。這是第3個被駁回的台北燈節上海官方訪團來台入境申請案。

國民黨台北市議員李明賢今天隨行「大九學堂」青年團參訪行程時，向媒體表示，過去都沒有拒絕上海訪團參加台北燈節，但現在為何拒絕？全都用政治考量的話，對目前兩岸的大環境非常不利。

李明賢表示，過去兩岸交流都是民間先行，遇到問題才官方協商，包括過去陳水扁執政時期也都是民間先行，甚至在談春節包機時也是透過複委託的方式。現在民進黨把兩岸觀光當作是政治籌碼，不利於兩岸交流。

陸委會昨天透過書面表示，為了確保兩岸旅遊交流健康有序進行，台北市政府提出上海市文旅局官員來台入境申請案，經相關機關整體考量評估，認為宜經觀光小兩會（台旅會、海旅會）討論後再進行安排。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

馬英九基金會執行長蕭旭岑10日率近40名「大九學堂」青年抵達北京參訪交流。今天參訪團到兩岸科創中心、小米汽車工廠參觀。

不過，今天蕭旭岑並未與學生同行，而是另有「私人行程」。（編輯：吳柏緯）1140213

李明賢
婦人搭公車遇急煞跌倒流產 議員指北市涉包庇業者
蕭旭岑
馬習會將滿10年 蕭旭岑：目前無規劃週年活動率團抵京 蕭旭岑：兩岸青年交流是共同期待
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：