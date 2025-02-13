台北燈節上海團再被駁 北市議員：對兩岸環境不利

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（中央社記者謝怡璇北京13日電）上海市文旅局官員率團來台與會台北燈節申請案被駁回，陸委會昨天表示，宜先經由「觀光小兩會」討論後再安排。國民黨台北市議員李明賢質疑，過去上海訪團參加台北燈節都未被拒絕，若用政治考量，對兩岸大環境非常不利。

台北市政府6日提出上海市文旅局副局長金雷率團來台參與台北燈節閉幕式申請，申請案遭到否決。這是第3個被駁回的台北燈節上海官方訪團來台入境申請案。

國民黨台北市議員李明賢今天隨行「大九學堂」青年團參訪行程時，向媒體表示，過去都沒有拒絕上海訪團參加台北燈節，但現在為何拒絕？全都用政治考量的話，對目前兩岸的大環境非常不利。

李明賢表示，過去兩岸交流都是民間先行，遇到問題才官方協商，包括過去陳水扁執政時期也都是民間先行，甚至在談春節包機時也是透過複委託的方式。現在民進黨把兩岸觀光當作是政治籌碼，不利於兩岸交流。

陸委會昨天透過書面表示，為了確保兩岸旅遊交流健康有序進行，台北市政府提出上海市文旅局官員來台入境申請案，經相關機關整體考量評估，認為宜經觀光小兩會（台旅會、海旅會）討論後再進行安排。

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不過，今天蕭旭岑並未與學生同行，而是另有「私人行程」。（編輯：吳柏緯）1140213