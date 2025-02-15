王毅訪英 學者：中英關係改善對歐有示範作用

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（中央社記者李雅雯台北15日電）中國外交部長王毅訪英、重啟中英戰略對話。北京學者認為，中英戰略對話恢復代表中英關係恢復到常態，中英關係改善對於中歐關係發展將有示範作用。

王毅赴英訪問，他於當地時間13日會晤英國首相施凱爾（Keir Starmer）、英國國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）；另與英國外交大臣拉米（David Lammy）召開第10次中英戰略對話，這是時隔7年再次舉行，上次對話於2018年在北京舉行。

中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員田德文在澎湃新聞報導中表示，王毅訪英、重啟中英戰略對話表明中英正常溝通機制恢復、政治關係恢復；中英戰略對話是更高層級、更有原則性的機制，對話恢復代表「中英關係已經恢復到常態了」。

田德文認為，施凱爾領導的工黨政府上台後，明顯釋放出改善中英關係訊號；另從國際政治上來說，英國脫離歐盟後將「全球英國」做為外交戰略定位，如果中英關係「搞得很差的話」，將與目標背道而馳。

田德文提到，今年恰逢中國、歐盟建立外交關係50週年，中英關係改善將對中歐關係發展發揮一定的示範作用，王毅的外交行動等同於對外表示，中英可以建立正常政治關係，中歐政治關係也可以搞得更好。

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上海外國語大學上海全球治理與區域國別研究院英國研究中心智庫研究員李冠杰在澎湃新聞報導中表示，第10次中英戰略對話展現雙方進行務實合作的意願，彼此放棄政治觀念的分歧或爭吵，加強有利於兩國人民的一些合作事項。

李冠杰指出，英國在脫離歐盟後，一直想扮演大國間「關鍵協調者」或是「有影響力的國家」這樣的角色，在中歐關係中，英國可能也是這樣的角色，例如中歐關係出現分歧時，英國可以發揮潤滑劑作用，達到第三方調節效果。（編輯：呂佳蓉）1140215