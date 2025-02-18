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「哪吒2」票房闖進全球前10 將在港澳上映

2025/2/18 17:34（2/18 18:16 更新）
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中國北京保利國際影城（北京天安門CINITY店）外擺設的「哪吒2」電影宣傳海報。中央社記者謝怡璇北京攝 114年2月18日
中國北京保利國際影城（北京天安門CINITY店）外擺設的「哪吒2」電影宣傳海報。中央社記者謝怡璇北京攝 114年2月18日
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（中央社記者謝怡璇北京18日電）中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」累計票房已超過人民幣122億元（約新台幣549億元），票房成績闖進全球前10名。在熱度持續上升下，全片22日將在香港、澳門正式上映。但因未在配額抽籤名單內，目前無緣進軍台灣。

羊城晚報、星島日報今天報導，網路平台數據顯示，截至18日中午，「哪吒2」累計票房超過人民幣122億元，是中國首部進入全球票房榜前10名的電影。此前，「哪吒2」已進入全球動畫電影票房榜前2名，成為全球首部在單一市場票房突破10億美元的電影。

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人民日報報導，「哪吒2」將於今天晚間8時在香港銅鑼灣首映，19日在澳門首映，22日在港澳同步正式上映；但台灣今年無緣在院線觀賞「哪吒2」。根據文化部公布的「114年度大陸地區電影片配額核配順序抽籤結果」，「哪吒2」並不在名單內。

中國大陸電影來台上映前，需依據「大陸地區影視節目得在台灣地區發行映演播送之數量類別時數」規定，透過抽籤決定資格，每年僅有抽中前10名的作品，才能在台上映。若獲得金馬獎最佳劇情片、最佳導演獎者或國際影展獎項者則不在此限。（編輯：邱國強）1140218

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