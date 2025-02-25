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中國預測2025極端氣候事件多 官方提前部署防災

2025/2/25 21:16
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（中央社台北25日電）中國水利部24日預測，今年中國氣候年景（全年預測）整體「偏差」，極端氣候事件「多發、強發」。該部為此提前部署安排水旱災害防禦工作，要求高度警惕災害風險，加快補強防災體系缺失，並以「人員不傷亡、重要堤防不決口」為目標。

綜合新華社、中新社報導，中國水利部24日召開「水旱災害防禦工作會議」，分析研判今年汛情旱情形勢，並安排部署水旱災害防禦重點工作。

中國國家防汛抗旱總指揮部副總指揮、水利部長李國英在會中說，要充分認識今年中國氣候年景「總體偏差」、極端天氣氣候事件呈「多發、強發」態勢的嚴峻複雜形勢，始終保持高度警惕，加快補齊、補強水旱災害防禦體系短板（缺點）弱項，著力提高水旱災害風險預見和處置能力。

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李國英表示，今年水旱災害防禦要錨定「人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決口、重要基礎設施不受衝擊」及確保城鄉供水安全目標，堅持「防住為王、預防為主」，全面準備，充分準備。

他說，要全面清查消除水庫、河道、堤防、蓄滯洪區安全風險隱患，加快水利設施修復，確保汛前恢復防洪功能；要嚴格河川、湖泊、水庫的水域水岸空間管控，依法依規嚴肅處理妨礙河道行洪、侵占水庫庫容、影響蓄滯洪區運用等突出問題，堅決維護行洪、蓄洪、滯洪功能。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140225

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