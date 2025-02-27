福建釋出對台17條 提供線上換領居住證

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（中央社台北27日電）福建再出對台17條措施。對於備受爭議的居住證問題，措施提及將便利台灣民眾線上換領、補領居住證，另支持台灣民眾到寧德時代等鋰電池業就業發展。

據中國官媒央視新聞，福建再向台灣釋出對台措施，共分三個方面17條。近期陸委會表示，擬修正兩岸條例，納管台灣民眾在陸申領居住證等狀況；國台辦則回應，這是對兩岸關係的嚴重挑戰。

福建的17條措施裡，包含爭議性的居住證議題，指出在福建領取台灣居民居住證、居住住址未發生改變的台灣民眾，可在證件有效期期滿前3個月內，通過閩政通App「公安便民」或「台胞台企數字『第一家園』」專欄申請，並且會在5個工作日內辦結。

另一個值得關注的措施為，支持台灣民眾到寧德鋰電行業就業發展。寧德時代、新能源科技、廈鎢新能源等企業3年內每年面向台灣民眾提供100個以上就業職缺，對新增大學本科及以上學歷台灣民眾到寧德就業，與用人單位簽訂勞動合約且實際工作滿一年以上，給予個人每年人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）補助，累計不超過3年。

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其他的措施，還包含設立「閩台婚姻家庭服務專線」。依託「12338」福建省婦女維權公益服務熱線開設，為涉台婚姻家庭當事人提供婚姻登記、婚姻公證、子女就學等諮詢服務。

措施還有支持台灣農林漁業發展，比如支持台灣民眾參與寧德海洋漁業養殖合作，為在龍岩發展的台企提供用地保障支持。試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司，包含申請材料與審批時間減少等。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140227