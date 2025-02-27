福建對台17條 陸委會：利誘難促成兩岸心靈契合

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（中央社記者李雅雯台北27日電）福建再發布對台17條，包括祭出補助鼓勵民眾赴陸於鋰電池產業就業、可線上換領或補領居住證等。陸委會回應，中共對台持續利誘攻勢，不過沒有辦法真正促成兩岸人民「心靈契合」。

大陸委員會（陸委會）27日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，中共對台持續祭出「和戰兩手策略」，所謂「惠台措施」部分，從2023年以來陸續提出4批融合發展措施，不過成效有限。中共試圖對台利誘，同時又持續對台軍事騷擾、拋出「懲獨22條」，這沒有辦法真正促成兩岸人民心靈契合。

中國大陸福建今天再發布對台17條措施，這是為了落實「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」所釋出第4批政策措施。

內容包括可線上換領或補領台灣居民居住證；寧德時代、新能源科技、廈鎢新能源等企業3年內每年提供100個以上就業崗位，為了支持台灣民眾赴陸就業，簽訂勞動合約、實際工作滿1年以上，給予個人每年人民幣5萬元（約新台幣22.6萬元）補助，累計不超過3年。

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梁文傑認為，以鋰電池產業來看，給予個人每年人民幣5萬元補助，這不是一個很高額的獎勵措施，由此也看得出來，福建政府財政狀況未必很好，導致其沒有提出一個「誘人的」獎勵措施。

梁文傑提到，福建這波對台17條措施提到可線上換領、補領居住證，這是針對已經持有居住證者所釋出的措施；後續將會注意是不是真的僅有針對換領、補領等情形，將關注會不會有線上「新領」狀況。（編輯：陳鎧妤）1140227