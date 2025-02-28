美再加徵關稅 中國使館：必然破壞兩國禁毒合作

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（中央社台北28日電）美國總統川普稱將自3月4日起對中國進口商品再加徵10%關稅，中國駐美使館回應指此舉必將影響和破壞雙方未來的禁毒合作。

川普27日宣布，下週（3月4日）將對中國進口商品再加徵10%關稅，同時對加拿大和墨西哥商品課徵25%關稅，理由是毒品走私問題「令人無法接受」，中國製造和提供的芬太尼（fentanyl）毒品仍然經由墨西哥和加拿大流入美國。川普本月稍早已對中國進口商品全面加徵10%關稅，北京也已採取報復措施。

對於川普最新的宣布，綜合香港明報、經濟日報今天報導，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中國已與美國針對芬太尼問題展開合作，在資訊交換、案件合作以及網路廣告清除等方面取得明顯進展。

劉鵬宇強調，減少美國國內毒品需求和加強執法合作才是根本解決之道，川普的關稅舉措必然影響和破壞中美未來的禁毒合作。

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劉鵬宇進一步表示，美國單邊加徵關稅解決不了自身問題，也不會使雙方或世界受益。

對此，中國商務部今天也回應指出，美方若一意孤行，中方將採一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140228