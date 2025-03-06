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美加墨中關稅戰開打 圖解美國貿易市場、哪些商品衝擊最大
首頁 / 兩岸

王文濤：中國外貿發展形勢嚴峻 從3方面全力求穩

2025/3/6 19:02
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（中央社記者張淑伶上海6日電）面對美國關稅戰，中國商務部長王文濤今天坦言，中國外貿發展面臨嚴峻形勢，一些外貿企業碰到了困難，將從政策加力、拓展增量、幫扶企業3方面下功夫，全力以赴穩外貿。

中國14屆全國人大三次會議經濟主題記者會下午舉行，中美關稅戰成為關注重點。根據央視新聞直播，王文濤表示，當前外部環境帶來的不利影響加深，「個別國家」揮舞關稅大棒，擾亂國際貿易秩序，衝擊全球產業鏈、供應鏈穩定，中國外貿發展面臨嚴峻形勢。

王文濤提到，將從政策加力、拓展增量、幫扶企業三個方面下工夫，全力以赴穩外貿。

他表示，將推動新設一批跨境電商綜試區，支持跨境電商和海外倉庫，同時加大拓展中間品貿易、綠色貿易，還要創新提升服務貿易。服務貿易2024年在外貿總額比重僅14.6%，儘管成長很快，但比重還很低，是下一個重要成長點。

針對外貿企業遇到的困難和問題，他說，將進一步擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，指導金融機構加大對外貿企業的融資支持力度。還要支持企業走出去，更多參加國外的展會，拓展貿易管道，找到更多的貿易機會。

王文濤說，近期他調研了不少外貿企業，「他們確實覺得形勢變化很快，也碰到了一些困難」。但他表示，堅信經濟全球化的歷史潮流是不可逆轉的，全球貿易合作不可阻擋，「我們完全有信心、有底氣穩住外貿的基本盤，推動貿易強國邁出新的步伐」。

另有外媒記者詢問，中方是否擔心中美貿易戰延宕、升級，長期來看，中方又要採取怎樣的策略和美方打交道？

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王文濤重申中國的官方立場，強調芬太尼問題美方必須尊重事實，不能只向中國甩鍋推責。如果以這個為由對中國加徵關稅，是混淆是非，顛倒黑白。

他說，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。「中國傳統交往之道是敬人者人也敬之，不敬人者，以其人之道還治其人之身」，脅迫要挾，對中國行不通，也嚇不倒中國，中方捍衛自身利益的決心是堅定不移的，針對美方採取的單邊徵稅措施，已經採取了必要的反制措施。「如果美方在錯誤的道路上越行越遠，我們將奉陪到底」。（編輯：邱國強）1140306

王文濤
王文濤致信美國新任貿易代表 關切美加徵關稅川普：對中國再加徵10%關稅 加拿大墨西哥25%關稅3/4生效
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