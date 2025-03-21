「亞亞」事件延燒 海基會：多數陸配認同台灣

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（中央社記者李雅雯台北21日電）陸配劉振亞於社群帳號「亞亞在台灣」鼓吹武統，被廢止在台依親居留許可。海基會今天表示，多數陸配認同、支持台灣，民眾莫受少數個案影響，左右對於陸配群體看法。

海峽交流基金會（海基會）21日下午召開背景說明會，由秘書長羅文嘉主持。

羅文嘉表示，在台陸配為海基會的服務對象，陸配離鄉背井加入台灣大家庭，海基會有第一線服務責任。依據過往接觸陸配群體經驗，大多數陸配認同、支持台灣，也熱愛民主自由體制，其也不認同「亞亞在台灣」相關言論。

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羅文嘉強調，有民主制度才有言論自由，如果利用「言論自由」摧毀、破壞或試圖消滅民主制度，這當然不屬於言論自由範疇內，「亞亞在台灣」鼓吹統戰相關言論不算是言論自由。

「亞亞在台灣」事件衍生尖銳言論抨擊在台陸配、放大檢視在台陸配社群內容等情形，羅文嘉回應，大多數陸配認同、支持台灣，對於民主自由體制表達肯定，希望民眾不要由於少數配合中共統戰言論網紅的行為，影響對於陸配群體的看法。（編輯：呂佳蓉）1140321