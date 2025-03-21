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預算刪減 海基會：臨時人員遇缺不補鼓勵退休

2025/3/21 17:59
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（中央社記者李雅雯台北21日電）立法院刪減政府總預算，海基會業務費用縮減。海基會今天表示，「一年一簽」臨時人員遇缺不補，另也提出優退方案，鼓勵符合退休資格人員提早退休。

海峽交流基金會（海基會）21日下午召開背景說明會，由秘書長羅文嘉主持。

羅文嘉表示，海基會應對預算刪減導致業務費用縮減狀況，也趁這個時候考慮組織優化，所以在節省人事開銷上可分為兩部分，一個是對於臨時人員，另一個為對於資深員工。

羅文嘉提到，目前臨時人員採取遇缺不補模式，一年一簽合約結束後不再續約、不遞補。董事會日前通過自願退休優退方案，鼓勵符合退休資格人員提早退休，也盼能夠達到組織活化效果，釋出年輕幹部可升遷機會。

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羅文嘉強調，海基會沒有直接裁減基層人員。

海基會社群專頁日前公布，由於立法院刪減政府總預算約2075億元，政府補助海基會預算也遭大幅刪減，在有限的業務費用下，24小時緊急服務專線服務時間縮減，10日起調整為每天上午8時30分至下午8時30分。（編輯：呂佳蓉）1140321

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#海基會
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