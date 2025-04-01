美國新增制裁6名中港官員 北京港府強烈譴責

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（中央社記者張謙香港1日電）美國政府新增制裁6名中國及香港官員，中國外交部及香港當局予以強烈譴責及表示反對，並指制裁是對國際法原則和國際關係基本準則的粗暴踐踏。

外電報導，美國國務院宣布制裁6名北京中央駐港機構官員和香港特區政府官員，同時發表了「2025年香港政策法報告」。

被美方點名制裁的6名北京中央駐港官員及香港特區官員，包括北京中央駐港國安署署長董經緯、香港律政司司長林定國、香港警務處處長蕭澤頤、香港維護國家安全委員會秘書長區志光、香港警務處助理處長王忠巡及趙詠蘭。

中國外交部駐港公署發言人今天對此表示強烈譴責及堅決反對，批評美方對中方有關官員實施無理制裁，並發布粗製濫造、充滿謊言的所謂報告，抹黑「一國兩制」，詆毀香港法治、民主、自由、人權狀況，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，是對國際法原則和國際關係基本準則的粗暴踐踏，「再次暴露了美國霸權霸道的醜惡嘴臉」。

發言人說，香港警方依法對海外「反中亂港」分子採取行動，司法機構依法獨立公正審理國安案件，完全符合國際法和國際通行慣例，是維護國家安全和香港繁榮穩定的正義之舉、必要之舉，不容任何外部勢力說三道四。

發言人聲稱，美方所謂的制裁，再次暴露了其破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的險惡用心，並敦促美方恪守國際法原則和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

港府也發表聲明，譴責美方的制裁，並指美國的制裁是妄圖恫嚇維護國家安全的相關官員，再次顯露美國霸權主義下的野蠻，與其近期對不同國家及地區施以欺負和壓迫手段的霸凌野蠻同出一轍。

港府發言人說：「香港特區官員對美國所謂制裁嗤之以鼻，會繼續堅定不移維護國家安全。特區政府全力保障各人員的合法權益。」

據報導，美國國務院表示，有中港官員在域外利用香港國安法對19名逃往海外的民主派人士作出恐嚇、騷擾和壓制其發言，當中包括1名美國公民及4名美國居民。

為應對有關行為，美方決定制裁6名中港官員，指他們的舉措或政策進一步損害香港自治，有違中方承諾，並涉及跨國打壓行為。

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根據制裁令，他們在美國或由美國人控制的資產和利益會被凍結，而他們亦被禁止與美國人或在美國境內進行交易。

2020年香港國安法實施後，美方先後宣布制裁香港及中國多名官員，港方包括時任行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強。（編輯：陳鎧妤）1140401