經貿部長會議 中官媒：中日韓保持半導體供應鏈暢通

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（中央社台北1日電）美國總統川普將於2日公布對等關稅細節。中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文表示，在日前舉行的中日韓經貿部長會議，三方都同意加強供應鏈合作，日韓希望從中國進口一些半導體原材料，中國也希望進口日韓的晶片產品。

玉淵譚天於3月31日發文，表示在美國宣布對等關稅前3天，中日韓經貿部長會議30日在韓國舉行，是5年來首次。此次會議的氛圍不錯，日韓高度重視此場會議。

文章表示，美國政府2日將宣布新的對等關稅，按之前公布的訊息，中日韓都是目標國家。除了對等關稅，美國政府還提到，將宣布對半導體等特定行業的關稅。

此次中日韓會議重點談到維護產業鏈供應鏈穩定，以及加快中日韓自貿協定的談判。會議也談到一些中日韓之間過去面對的分歧，如半導體。

文章表示，此次會議釋放了兩個訊號，一是當下應對美國關稅衝擊的方法，就是加強與貿易伙伴的合作。部分日韓半導體企業最近面臨經營困難，川普的關稅政策將進一步破壞全球半導體產業鏈供應鏈。

文章表示，中日韓三方一致同意要加強供應鏈合作和出口管制對話。日韓希望從中國進口一些半導體的原材料，中國也希望進口日韓的晶片產品。中日韓有一個共識，是希望在這些領域保持供應鏈的暢通。

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文章又指，會議另一個訊息，是要對抗貿易不確定性，需建立一個暢通的溝通機制。

文章表示，目前美國的關稅措施有一個特點，就是透過政策威脅給市場製造恐慌，但卻遲遲不推出具體措施。在這些基礎上，中日韓三邊能達成廣泛共識，證明雙邊分歧不是為多邊貿易體系造成更多阻礙的理由。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140401